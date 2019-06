Koch-Ratgeber: Töpfe & Pfannen

Töpfe und Pfannen gibt es in vielen Varianten. Welche für Outdoorer ideal sind, erfahrt ihr hier. Außerdem könnt ihr ein Primus-Kochset und einen Primus-Kochtopf gewinnen ...

Ob Zeltplatz, Picknick oder Tour, Gourmetessen oder Fast Food: Für jeden Einsatz gibt es das richtige Kochgeschirr. Für den Campingplatz eignen sich Töpfe und Pfannen aus Edelstahl am besten. Sie sind robust, und dass sie mehr wiegen als Alugeschirr, fällt hier nicht ins Gewicht.

Außerdem kann man hochwertige, aus rostfreier Edelstahl-Legierung gefertigte Modelle, wie die der Primus-Campfire-Serie, problemlos auf den Grill stellen oder über loderndes Lagerfeuer hängen und generell sehr einfach reinigen.

Will man Gewicht und Brennstoffverbrauch reduzieren, eignet sich Alu besser. Zumindest in der harteloxierten Variante mit kratzfester Keramikschicht, wie sie Primus mit der PrimeTech-Reihe anbietet. Bei ihr sorgen Aluminiumlamellen an der Topfunterseite für gleichmäßige, schnelle Hitzeübertragung, was den Brennstoffverbrauch fast halbiert, wie ein Test von outdoor zeigt. Gourmets wählen aber besser das harteloxierte Primus-LiteTech-Geschirr mit Antihaftbeschichtung, die nichts anbrennen und sich kinderleicht reinigen lässt. Doch auch, wer auf Tour nur Wasser erhitzen will, etwa für Fertiggerichte wird fündig: bei den günstigen Primus-Essential-Töpfen aus gehärtetem Alu.

