Geschenkideen zu Weihnachten

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Was kann ich meinen Liebsten denn nun wieder zu Weihnachten schenken?

In diesem Artikel - und in der Fotostrecke - stellen wir euch einige der besten Gadgets und Geschenke für Outdoor-begeistere Menschen vor - mit direkter Bestellmöglichkeit in einem unserer Partnershops.

Buchtipp: Best of Alpen

Die Alpen stehen bei Wanderern hoch im Kurs. Doch wo muss man wirklich gewesen sein? Dieser Bildband von renommierten Bergspezialisten hilft bei der Wahl und empfiehlt 100 Ziele im ganzen Alpenbogen (siehe Bild oben) - vom malerischen Eibsee an der Zugspitze über das »Geiertal« Rauris in den Tauern bis zum Nationalpark Val Grande in Oberitalien.

100 Highlights Alpen, Bruckmann, 39,99 Euro

Kalender: Best of outdoor 2019

Der limitierte Wandkalender "Best of outdoor 2019" mit den schönsten Motiven unserer Fotografen (siehe Fotostrecke) ist ab sofort erhältlich - und zwar im 67 x 47 cm Großformat und auf hochwertigem 250-Gramm-Papier. - Hier bestellbar

Preis: 29,90 Euro - oder als GRATIS-Prämie im outdoor Jahres-Abo!

Robustes Smartphone Crosscall CORE-X3

Das neue CORE-X3-Smartphone des französischen Handy-Spezialisten Crosscall: Mit Wet Touch Gorilla Display und robustem Gehäuse ist es vor den Widrigkeiten auf Tour geschützt (Flüssigkeiten, Schmutz, Staub und Erschütterungen). Der 3.500 mAh Akku soll ausreichend lange Laufzeiten von mehreren Tagen ermöglichen, auch bei intensiver Nutzung. Erhältlich ist das Crosscall CORE-X3 online und über alle bekannten Fachhändler zum Preis von rund 280 Euro. Mehr Infos gibt es unter crosscall.com/de

Mini-Stirnlampe Petzl Bindi

Fast so klein und leicht wie ein USB-Stick, kann die Petzl Bindi (40 Euro) alles, was man auf Tour braucht. Als Notfalllampe zum Immer-Dabeihaben konzipiert, entpuppte sich die Petzl Bindi im Test 2018 als vollwertige Stirnleuchte: Sie strahlt hell genug, um damit drei Stunden lang durch wegloses Terrain zu wandern, auf kleinster Stufe (von dreien) reicht ihr Saft für 50 Lesestunden. Aufladen lässt sich die wasserdichte Petzl Bindi (IPX 7) via USB in 2,5 Stunden. Rotlicht (blinkend & konstant) sowie Akkustandanzeige sind auch mit an Bord der 35-Gramm-Leuchte – perfekt!

Ein outdoor-Abo verschenken

Verschenk doch einfach ein Abo unserer Zeitschrift OUTDOOR - und macht damit jemand anderem eine Freude ... für Dich selbst ist dabei sogar noch eine Gratis-Prämie drin - wie beispielsweise oben genannter Kalender oder das schicke outdoor-Taschenmesser!

Alle weiteren Infos dazu unter: shop.motorpresse.de

Weitere Geschenke-Tipps in unserer Fotostrecke:

Schon bei unserem Adventskalender-Gewinnspiel mitgemacht?

Was es vom 1. bis 24. Dezember zu gewinnen gibt, seht ihr in der Fotostrecke unten.

Täglich teilnehmen könnt ihr hier