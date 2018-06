Faltbare Flasche von Hydaway

Hydaway präsentiert eine faltbare Flasche, die in jeden Rucksack und sogar in viele Hosentaschen passen soll.

Die neue Faltflasche von Hydaway aus BPA-freiem Silikon gefertigt und wiegt 170 Gramm. Zusammengeklappt ist sie nur 2,5 Zentimeter hoch. So soll sie in jeden Rucksack und in viele Hosentaschen passen. Entfaltet fasst sie 600 Milliliter Flüssigkeit. Ein hochklappbarer Trinkhalm ermöglicht komfortables Trinken. Die Hydaway Faltflasche ist ab 19,50 Euro erhältlich.

Zum Verstauen bietet sich ein Etui mit Karabiner zum Befestigen an (16 Euro).

Info: hydawaybottle.com

Die Details der Hydaway Faltflasche im Überblick:

600 ml Fassungsvermögen

100% BPA-freies, geschmacks- und geruchsfreies Silikon

Größe von 2,5 cm

auch in einer Kids-Variante erhältlich (350 ml)

hochklappbarer Trinkhalm

karabinerfreundlicher Tragegriff

Watertight Guarantee macht die Flasche wasserdicht

Erhältlich in 7 verschiedenen Farben

Weitere interessante Neuheiten für Outdoorer: