Das kann die neue Mammut Eiger Extreme Kollektion

Wie ist die Mammut Eiger Extreme Kollektion entstanden? Was sind die Besonderheiten dieser neuen Kollektion für Extrem-Szenarien am Berg? Alles Wissenswerte über die neue Mammut-Ausrüstung hier ...

Extreme Produkte für extreme Einsatzbereiche: Dafür steht die neue Mammut Eiger Extreme Kollektion 2017. Funktionalität, Leichtigkeit und Design knüpfen nicht nur an die Erfolge der Vergangenheit an - die gesamte Mammut-Kollektion wurde vollständig überarbeitet und in großen Teilen direkt am kletternden Athlet neu geschnitten.

Abriebfeste Textilien und neue Materialkombinationen halten stärkster Beanspruchung stand und bieten maximalen Schutz vor klimatischen Einflüssen. In enger Zusammenarbeit mit den Top-Athleten des Mammut Pro Teams entstand eine neue Eiger-Kollektion, die wie die erste Generation von 1995 den Wandel des Bergsports nicht nur definiert, sondern auch mitgestaltet.

Von hochalpinen Expeditionen über Skitouren bis hin zum Eisklettern – die neue Eiger Extreme Kollektion bietet das perfekte Produktsystem für Extremszenarien. Jedes Teil wurde gemeinsam mit den Athleten des Mammut Pro Teams konzipiert, getestet und so lange verbessert, bis wirklich alle Details dem Mammut Motto "Absolute alpine" entsprachen. Eine der obersten Prämissen lag darin, dass sich jedes Teil anfühlt wie eine zweite Haut und sich den typischen Bewegungen eines Athleten in jeder Situation perfekt anpasst. Die neuen Schnittmuster wurden daher direkt am Athlet entwickelt und ermöglichen eine bisher unerreichte Bewegungsfreiheit (siehe Bild). Mammut setzt dazu auf modernste Materialien, beste Verarbeitung und optimale Funktionalität. Die Produkte sind so radikal robust, leicht und ergonomisch, dass sie sich für schwierigste Aufstiege und neue SpeedRekorde gleichermassen eignen.

Die spezielle, ergonomische Schnittführung auf Basis der menschlichen Anatomie und die strategische Verwendung elastischer Materialien ermöglichen eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die Mammut Vertical Motion Construction beinhaltet beispielsweise Unterarm und Hosenzwickel, vorgeformte Knie und Ellbogenpartien oder ergonomisch platzierte Nähte bei Daunenjacken (siehe links). Jacken mit der Mammut High Reach Technology rutschen beim Hochgreifen nicht nach oben, sitzen perfekt und garantieren dadurch optimalen Wetterschutz auch während der Kletterbewegung (im Bild rechts). Die Schnittführung mit einer komplexen Ärmel-Zwickel-Konstruktion basiert auf einem dreidimensionalen Schnittmuster und erreicht damit eine noch nie dagewesene vertikale Bewegungsfreiheit beim Klettern.

Das Mammut Thermo Management System erreicht mit einer durchdachten Platzierung und Kombination von hochwertigen, funktionellen Materialien an den typischen Schweiß und Kältezonen des menschlichen Körpers optimalen Wetterschutz, Wärmerückhalt, Feuchtigkeitstransport und eine hohe Atmungsaktivität. Der Backer der Nordwand und Ultimate Eisfeld Produkte wurde von GORE-TEX exklusiv für Mammut entwickelt. Eine leuchtend orange Materialinnenseite sorgt hier für hohe Sichtbarkeit in alpinem Gelände bei schlechten Sichtverhältnissen oder im Notfall. Das Wenden der Jacke verbessert die Auffindbarkeit auch bei einer dunklen oder neutralen Außenfarbe deutlich.

Die neue Designsprache der Mammut Eiger Extreme Kollektion ist inspiriert von der mikroskopischen Ansicht zweier alpiner Grundelemente: Eis und Fels. Klare, scharfe Strukturen und Formen treffen auf organische Looks. Aus diesem Spannungsverhältnis entsteht ein einzigartiges Farb- und Designkonzept. Knallige Farbtöne, die sich aus in Eiskristallen brechendem Licht ableiten, finden ihre Ergänzung in ruhigen, am Fels orientierten Grautönen. Scharfe Linien, die in Monofarben übergehen, und eine Mélange-Print-Optik, die auf klaren XFormen basiert, setzen stilvolle Akzente. Für einen wirkungsvollen Kontrast sorgt die neue, exklusive Innenseite in auffälligem Orange – eine Signalfarbe, die zurück zu den Wurzeln der Eiger Extreme Kollektion führt.

Weitere Neuheiten entdeckt ihr auf mammut.com

Die Highlights der neuen Kollektion 2017 zeigen wir euch in dieser Fotostrecke: