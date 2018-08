Auf 132 Seiten dreht sich im neuen outdoor Touren-Special alles um die schönsten Naturparadiese vor der Haustür. Das Themenspektrum reicht vom Wandern im Elbsandsteingebirge über urige Unterkünfte in den Bayerischen Alpen bis hin zu traumhaften Paddeltouren auf der Mecklenburger Seenplatte. Der Schuh-Guide bietet darüber hinaus hilfreiche Ausrüstungs-Tipps für Aktive. Das Heft kostet 6,50 Euro.

Das Sonderheft Deutschland können Sie hier bestellen

... oder GRATIS als Prämie im outdoor-Probeabo

... oder als E-Paper direkt hier:

Aus dem Inhalt:

Wilde Wege in Bayern: Einsame Wege in den Nordalpen

Allgäu: Wandern auf dem 870 Kilometer langen Wegenetz

Watzmann-Runde: Ohne Touristentrubel um den Königssee

Paddeln in Mecklenburg: Im Kanu auf der Müritz und Havel

Urwaldsteig am Edersee: Der hessische Weitwanderweg ruft!

Frankenweg: 530 Kilometer Wanderung zwischen Hügeln & Kultur

Raus aus der Stadt direkt in die Natur: sechs Tipps

Malerweg im Elbsandsteingebirge: 110 Kilometer auf Künstlerspuren

Rheinland-Pfalz: Wandern auf Traumwegen an Rhein, Mosel und Lahn

Albsteig: 350 aussichtsreiche Kilometer entlang des Albtrauf

Ammergauer Alpen: Idyllische Wanderberge bei Oberammergau

u.v.m.

Natürlich gibt es die schönsten Touren wie gewohnt als Tourenkarten zum Rausnehmen und Nachwandern!

Und seit neuestem auch bei uns im Netz: Denn die meisten Touren gibt's auch in unserem Online-Tourenfinder, inklusive GPS-Download. So könnt ihr dort bequem nach Ortschaften suchen und euch alle Touren in der Umgebung anzeigen lassen - neben Wandertouren auch viele Bike-, Kletter- und Skitouren.

Die Features des Web-Touren-Guides: www.outdoor-magazin.com/touren

Karten kostenlos herunterladen: Den Streckenverlauf unterwegs immer im Blick: Alle Touren können einfach und kostenlos als GPX- oder KML-Datensatz für Ihr Wander-Navi oder Ihre GPS-Uhr heruntergeladen werden. Länge, geschätzte Dauer und Höhenmeter sind auf den ersten Blick erkennbar.

Zoombare Karten: Das Kartenmaterial stammt vom Kompass-Verlag. In der größten Zoomstufe erkennt man Höhenlinien und Trampelpfade. Piktogramme weisen auf Unterstände, Hütten, Badestellen, Aussichtspunkte, Campingplätze und weitere interessante Punkte hin.

3D-Flug und VR-Modus: Für einen genauen Eindruck des Höhenprofils gibt es eine 3D-Ansicht, die sich intuitiv steuern lässt und Wechsel zwischen der Karte und einem Satellitenbild ermöglicht. Der 3DFlugmodus verfolgt die Tour aus der Vogelperspektive und lässt sich sogar mit einer VR-Brille (Virtual Reality) kombinieren.

Über 45.000 Touren online abrufbar: Das outdoor-Tourenportal bietet weltweit über 45000 Touren und es werden stetig mehr. Darunter sind allein knapp 33000 Wanderwege und etliche Touren für Radler, Reiter, Kletterer und Wintersportler.

Weitere Tipps:

Weitwandern in Deutschland: