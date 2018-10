In den vergangenen 30 Jahren testete outdoor mehr als 10.000 Produkte. Nur wenige sind so funktionell und langlebig, dass sie die Redakteure über Jahre hinweg voller Begeisterung auf Tour mitnehmen – weltweit und zu jeder Jahreszeit.

Hier zeigen unsere Redakteure ihre Lieblingsprodukte.

Jubiläums-Gewinnspiel

Zu unserem 30. Geburtstag wollen wir auch euch in Action sehen! Zeigt uns eure coolsten, kuriosesten oder abenteuerlichsten Outdoor-Fotos der letzten 30 Jahre!

Im Inkamuster-Fleece auf Tour, mit Vokuhila durch die norwegische Wildnis oder mit knallbunter Leggins am Fels? - Was auch immer ihr in 30 Outdoor-Jahren erlebt habt: Lasst uns daran teilhaben! Die besten Bilder haben die Chance auf hochwertige Ausrüstungs-Preise unserer Gewinnspielpartner.

Hier gehts zum Jubiläums-Gewinnspiel und diese tollen Preise gibt es zu gewinnen:

Weitere Themen im neuen Heft:

Buntes Deutschland: Die besten Touren - mit Regenalternative

Warme Softshelljacken im Test

Islands Westfjorde

Trekking in Neuseeland

7 leichte Stirnlampen im Check

Traumhafte Hüttentour im Karwendel

Surfen im Ausland: So umgeht man die Kostenfalle!

Faszination Nachthimmel: Welche Sterne strahlen wo?

Funktionswäsche im Test

