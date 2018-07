Garmin Forerunner 735XT GPS-Uhr

Die Garmin Forerunner 735XT ist eine superleichte High-End GPS-Uhr mit 24/7 Herzfrequenzmessung am Handgelenk. Die Garmin-Uhr bietet umfangreiche Multisportfunktionen (Laufen, Schwimmen, Radfahren u.v.m.), sowie connected Features, Smart Notifications, Upload Garmin Connect, Live Track usw.

Zum Lieferumfang gehören: Die Garmin Forerunner 735XT schwarz/grau, Daten-/Ladeklemme, Dokumentation

Amazon Prime Day Preis: 234,99 EUR (statt 399,99 EUR)

Salomon Speedcross 4

Der Laufschuh Salomon Speedcross 4 (für Herren) besteht aus einem wasserfesten Textilmaterial, Mesh-Einsätzen und Geröllschutz, besitzen außerdem das Schneelschnürsystem Quicklace™, welches ein leichteres An- und Ausziehen der Schuhe ermöglichen soll. Die Laufschuhe von Salomon besitzen außerdem das Sensifit™-System, welches für einen optimierten und sicheren Sitz des Fußes sorgt. Die Schuhe besitzten außerdem Schnürsenkeltaschen, wodurch das Schürsystem einfach zu verstauen ist. Gewicht: 898 g.

Prime Day Preis: bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Größen & Farben

Coleman Tunnelzelt Tasman 2

Das Zweipersonenzelt Coleman Tasman 2 bietet auf einer Gesamtfläche von 5,3 m² genügend Stauraum - ideal für Kurztrips oder den Campingplatz. Außerdem soll das Zelt in kurzer Zeit auf- und abgebaut sein. Die Bodenplane des Innenzeltes ist rundum verschweißt. Im Stauraum mit hoher Kante als Schutz for Feuchtigkeit und Insekten. Weitere Details: Fiberglas-Gestänge, 3 Innentaschen, Gewicht: 4,3 kg, Packmaß: ø 16 x 57 cm.

Maximale Innenhöhe: 105 cm

Größe Schlafbereich: 2,2 m²

Größe Stauraum: 2,4 m²

Aufbau: Alles in einem

Prime Day Preis: 84,99 EUR (statt 149 EUR)

High Peak Schlafsack TR 300

Für Trekkingtouren oder zum Campen: der High Peak Schlafsack TR 300, mit einem Temperaturbereich bis zirka -1 °C. Der Komfortbereich des Schlafsacks liegt bei +5 °C. Der High Peak Schlafsack TR 300 kommt mit einer 2-Lagen Konstruktion, einem Wärmekragen und einer Reißverschluss-Abdeckleiste.

Größe: 230 x 85/55 cm

Gewicht: 1.500 g

Packmaß: 40 x 25 cm

Volumen 19,6 Liter

Prime Day Preis: 23,50 EUR (statt 32,95 EUR)

Tatonka Kochgeschirr + Kocher

Das Tatonka Multi Set Kochgeschirr + Kocher ist für Campingwochenenden, Wandertouren und Festivals konzipiert. Das Tatonka Multi-Set mit Spiritus-Kocher und Volumenskalierung in den Töpfen besteht aus einer Pfanne, zwei Töpfen, Pot Gripper, Kochgestell und Spiritus-Kocher. Die Brenndauer beträgt laut Hersteller ca. 40 Minuten pro Füllung. Packmaß: 21,5x10,5 cm, Gewicht: 1,16 kg. Spiritusbrenner: 7,5x5,5 cm/125g/120ml. Sonstiges: Transportbeutel 20g

Prime Day Preis: 51,95 EUR (statt 90,00 EUR)

Black Diamond Trekkingstöcke

Der perfekte Wanderbegleiter: Die Black Diamond Trail Back-Wanderstöcke aus stabilem Aluminium überzeugen nicht durch die Metallic-Optik und leichtes Gewicht, sondern auch durch Extras wie die integrierte Vibrationsdämpfung. Der feuchtigkeitsableitende Griff der Trekkingstöcke ist neben den rundum gepolsterten Griffschlaufen ist ebenfalls mit einer Vibrationsdämpfung ausgestattet. Funktionell: Das praktische Einstellen auf die Körpergröße wird durch die verstellbaren Flick Lock-Elemente der drei Segmente des Nordic Walkingstocks ermöglicht. Zum Lieferumfang gehören: 2x Wanderstöcke mit zwei abnehmbaren Schneetellern und Karbidspitzen / Größe: One Size.

Prime Day Preis: 35,95 EUR (statt 65,00 EUR)

Sigg Isolier-Flasche 0,5 L

Die Sigg Flasche Hot & Cold (0,5 L) besteht aus rostfreiem, hochwertigem 18/8 Edelstahl. Egal ob in der Bahn, im Büro oder am Berg - die SIGG Hot & Cold lässt sich überall mitnehmen und einsetzen, sie ist noch in drei weiteren Größen erhältlich. Laut Hersteller sollen die Getränke darin 9 Stunden lang heiß und 12 Stunden kalt bleiben. Frei von Schadstoffen wie BPA und Phthalaten. Die Weithalsöffnung ermöglicht die Zugabe von Eiswürfeln, außerdem ist die Flasche mit nur einer Hand bedienbar.

Prime Day Preis: 14,95 EUR

(statt 27,75 EUR)

