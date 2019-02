Der Österreichische Alpenverein (OeAV) hat in einer Vortragsreihe das Knowhow rund um Lawinen in Theorie und Praxis beleuchtet. Hier gibt es den kompletten Vortrag mit Experte und Bergführer Michael Larcher zu sehen.

Im Vortrag Lawinen-Update:

Wie bereitet man sich auf Touren abseits der Skipisten vor, welche Ausrüstung gehört in den Rucksack, was muss man bei der Tourenplanung beachten und welche Faktoren unterstützen die Entscheidungen vor Ort?

In zwei spannenden Stunden beleuchtete der Lawinenexperte Michael Larcher (Bergführer, Gerichtssachverständiger und Leiter der Bergsportabteilung im OeAV) ausgewählte Lawinenereignisse aus dem letzten Winter und half dem Publikum so, den Blick für die Gefahrenmuster im Schnee zu schärfen und grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu verinnerlichen.

Der zweite Teil des Vortrags bietet jede Menge Praxiswissen für Tourengeher: Wie funktioniert die Notfallausrüstung, wie läuft der LVS-Check ab, wie sucht man effizient nach Verschütteten und wo findet man die richtigen Kurse, um den Ernstfall Lawine zu üben?

Der Vortrag wurde aufgezeichnet am 17.Januar 2019 im Studio 44 in Wien (mit freundlicher Unterstützung der Alpenvereinssektionen in Wien und des Versicherungspartners Generali). Weitere Infos: www.alpenverein.at/lawinenupdate

Lawinen-Update Teil 1

Lawinen-Update Teil 2

