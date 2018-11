Tribut an Warren Miller - jetzt im Kino

Der Film "Face of Winter" ist dem Andenken an Filmemacher Warren Miller gewidmet - und läuft auch in den deutschen Kinos bis Mitte Dezember 2018 ...

Der im Januar 2018 verstorbene Filmemacher Warren Miller war ungeheuer produktiv. Rund 750 Skifilme schuf der Amerikaner in seinem 93-jährigen Leben, ab 1950 schickte er jedes Jahr eines seiner Werke auf Kinotournee rund um die Welt.

Nach seinem Tod wird diese Tradition fortgesetzt: Der Film Face of Winter ist dem Andenken an Warren Miller gewidmet. Bekannte und neue Athleten zollen ihm darin Tribut und zeigen ihr Können auf mitreißende Weise in den schönsten Bergen der Welt.

In Deutschland ist »Face of Winter« bis zum 15.12.2018 in 19 Kinos zu sehen - Infos & Tickets hier

Mehr über den Film erfahrt ihr im Video-Trailer:

