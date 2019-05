Der Tough Mudder ist ein 16-18 Kilometer Extrem-Hindernislauf durch Tonnen von Schlamm, der die mentale und körperliche Stärke, den Teamgeist und die Ausdauer der Teilnehmer testet. Für alle, die mal was Neues ausprobieren wollen, ist der Tough Mudder genau die richtige Herausforderung. Frei nach dem Motto: "Einfach mal was Verrücktes machen!"

Dieses Jahr finden wieder vier Tough Mudder-Events in drei verschiedenen Varianten in Deutschland statt. Diese Events unterscheiden sich in der Länge der Strecke, der Anzahl der Hindernisse und der Dauer. Alle verschiedenen Tough Mudder-Events im Überblick, wo und wann diese Events stattfinden, und was man sonst noch alles wissen und beachten sollte, erfahrt ihr hier ...

Die einzelnen Tough Mudder-Termine im Überblick

• 1.-2. Juni in Arnsberg (NRW)

• 13.-14. Juli in Herrmannsberg (Niedersachsen)

• 31. August-1. September in Schipkau (Brandenburg)

• 14.-15. September in Wassertrüdingen (Bayern)

Tough Mudder Classic

Der Tough Mudder Classic ist ein 16-18 Kilometer langer Lauf mit 25 Hindernissen - 5 mehr als noch im Vorjahr. Zehn der Tough Mudder Classic Hindernisse sind laut Veranstalter neu oder verbessert worden. Für diesen Kurs, sowie für die meisten Tough Mudder Läufe 2019, gibt es keine vorgeschriebene Zeitvorgabe, in der dieser Parcours absolviert werden muss. Es geht nicht darum, wie schnell man den Kurs absolviert, sondern um den Spaß und die Herausforderung über seine eignen Grenzen hinauszuwachsen!

Tough Mudder 5K

Die 5K-Variante des Tough Mudder ist neu im Programm der Tough Mudder-Events und hat eine Streckenlänge von 5 Kilometern. Der Tough Mudder 5K Hindernislauf hat drei neue Hindernisse - insgesamt besteht der Tough Mudder 5K aus 13 Hindernissen. Auch in diesem Tough Mudder Kurs gibt es keine zeitliche Beschränkung.

Tougher Mudder

Der Tougher Mudder ist, wie der Name bereits vermuten lässt, ein etwas schwierigerer Kurs. Der Tougher Mudder besteht zwar - genau wie der Tough Mudder Classic - aus 16-18 Kilometern Streckenlänge und 25 Hindernissen, aber im Vergleich zum Tough Mudder Classic wird die Zeit gemessen. Deshalb gehört der Tougher Mudder auch zur Wettkampf-Kategorie der Tough Mudder-Events. Die ersten drei Platzierungen bekommen dann nach Überqueren der Ziellinie auch einen Preis verliehen.

Video-Rückblick vom Tough Mudder 2018 in NRW

Anmeldung

Hier geht's zur Anmeldung

Ausrüstungstipps: