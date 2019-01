This Mountain Life - ab 28. März im Kino

Im neuen Film "This Mountain Life" von Regisseur Grant Baldwin geht es in erster Linie um ein sehr außergewöhnliches Skitouren-Abenteuer hoch in den Gipfeln von British Columbia: Martina Halik und ihre 60-jährige Mutter Tania begeben sich auf eine sechsmonatige, 2300 Kilometer lange Wintertour in den Coast Mountains in British Columbia - durch die Wildnis Kanadas bis nach Alaska.

Doch ist diese Geschichte nicht die einzige Handlung im Film: Da gibt es auch noch eine Gruppe von Nonnen, die einen Ort hoch oben in den Bergen bewohnt, um Gott näher zu sein - sowie ein Paar, das in einer unwirtlichen Gegend seit mehr als 50 Jahren zusammenlebt.

Für seinen Film "This Mountain Life" hat Regisseur Grant Baldwin Menschen besucht, deren Leben fest mit den Bergen Kanadas verbunden ist.

Der Film läuft ab 28. März 2019 auch in deutschen Kinos (in der englischen Originaltonfassung mit Untertiteln).

Länge des Films: 77 Minuten

Trailer zum Film This Mountain Life: