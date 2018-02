Was 2007 mit knapp 2.000 Startern begonnen hat, ist zu einer eingeschworenen Community mit über 20.000 Läufern in Deutschland und international über 80.000 Teilnehmern pro Jahr angewachsen. Die einzigartige Mischung aus Kostümwettbewerb, Hindernislauf, Party, einer großen Portion Humor und allen voran natürlich sportlichem Ehrgeiz begeistert seit zehn Jahren tausende StrongmanRunner.

"Mit über 20.000 StrongmanRunnern haben wir im letzten Jahr unser zehnjähriges Jubiläum am Nürburgring, in Wacken und in Köln gebührend gefeiert. Es stand daher außer Frage, dass wir auch in diesem Jahr die fresheste Partyreihe des Jahres feiern und mit dem Fisherman's Friend StrongmanRun an den Start gehen", sagt Michael Geiseler, Regional Business Manager Fisherman’s Friend DACH.

GO BIG am Nürburgring

Am 26. Mai 2018 wird die Rennstrecke des internationalen Motorsports unter dem Motto "GO BIG" zum Spielplatz für Erwachsene. Netze, Überseecontainer, Schaum und Wasserfälle sorgen für Muskelkater und eine riesen Portion Spaß.

GO HEAVY in Wacken

Am 9. Juni 2018 wird der heilige Boden des größten Heavy Metal-Festivals der Welt zum wohl schlammigsten Hindernislauf Schleswig-Holsteins: Wacken bietet eine Kulisse, die für den Fisherman's Friend StrongmanRun-Hindernislauf wie gemacht ist. GO HEAVY – es bleibt garantiert kein Laufschuh sauber.

GO FUN in Köln

Neben den gängigen Hindernissen warten in der Domstadt Köln am 8. September 2018 aufregende Wasserfälle, erfrischende Schwimmstrecken durch Naturseen und eiskalte Wasserbecken nur darauf, von tausenden Heroes bewältigt zu werden. Egal ob als FunRun (6 km), Strong-10 (10 km) oder The Original (20 km)!

Die heiß begehrten Tickets und weitere Infos gibt es auf der Fisherman's Friend StrongmanRun Webseite

www.strongmanrun.de

Video: StrongmanRun am Nürburgring