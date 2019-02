Ihrem Lieblingsland Portugal haben Silke Schranz und Christian Wüstenberg einen ganzen Film gewidmet. Die wunderschöne Landschaft, die unbändige Natur und die tosenden Wellen an der portugiesischen Küste haben die beiden Filmemacher absolut in ihren Bann gezogen.

Oft sind sie zu wunderschönen Stränden gefahren, sind am Wasser entlanggelaufen und fanden es so schade, irgendwann umdrehen zu müssen. Zurück zum Mietwagen! Ihre Sehnsucht, einfach weiterzulaufen, zu erfahren, was sie hinter der nächsten Kurve, dem nächsten Felsen erwartet, wurde so groß, dass sie es eines Tages einfach gemacht haben.

Auf dem Rücken nur knapp fünf Kilo Gepäck und in der Hand immer die Kameras, denn die Filmemacher wollten ihre Wanderung mit den vielen Herausforderungen, die sie zu meistern hatten, dokumentieren:

Was, wenn der Weg plötzlich zu Ende ist, weil Felsen mitsamt Pfad ins Meer gestürzt sind? Oder wenn Flüsse ihren Weg kreuzen, wenn die Blasen an den Füßen höllisch schmerzen oder wenn es dunkel wird und sie immer noch keine Unterkunft gefunden haben.

Ihre Wanderung führte sie dabei entlang der Küste von der Algarve über Lissabon bis hoch in den Norden nach Porto. Der Wanderfilm erscheint am 14 März in den deutschen Kinos. Die beiden Filmemacher haben zudem eine ausgedehnte Kinotour durch mehr als 50 Kinos geplant. Sie erzählen von ihren Erlebnissen und beantworten die Fragen der Zuschauer.

Ihr habt ähnliches erlebt? - Dann bewerbt euch doch für den "Abenteurer des Jahres Award" des outdoor Magazins!

Es zählen die Ideen, Fair Play und ganz besonders die Inspiration. Das kann ein Abenteuer am anderen Ende der Welt sein, wie auch etwas Spannendes in der Heimat. Ob zu Fuß, mit dem Rad, auf dem Pferd, mit dem Kanu oder kletternd durch die Berge - hier sind dem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt. Macht mit - oder nominiert einfach einen befreundeten Abenteurer.

Den Gewinner präsentieren wir dann im Heft und natürlich auch Online + in unseren Social Media-Kanälen.

Ausrüstung fürs Abenteuer - unsere Tipps:

Mit Online-Preisvergleich: