Rüdiger Nehberg & Ines Papert live auf dem Wunderfalke-Festival 2017 in Bad Tölz

Beim Live Outdoor & Adventure Festival in Bad Tölz berichten Rüdiger Nehberg, Ines Papert, Chrigel Maurer und weitere Outdoorer von ihren Abenteuern an den entlegensten Orten der Welt ...

Weltenbummler und Sportler stehen beim Live Outdoor & Adventure Festival "Abenteuerwege" am 18. und 19. November 2017 live auf der Bühne und berichten mit grandiosen, musikalisch untermalten Fotos und Videosequenzen von ihren Abenteuern - Details zum Programm hier:

Malte Clavin bereiste das Land Burma zwölfmal

Es ist bis heute ein Geheimtipp geblieben. Kaum ein Reisender, der nicht tief bewegt aus diesem Land zurückkehrt. Malte durchstreifte Städte, Höhlen und Klöster und wanderte zu abseits gelegenen Bergvölkern. Seine größten Entdeckungen waren dabei die Menschen Burmas, ihre berührende Duldsamkeit und Warmherzigkeit. Lasst euch von Burma bewegen! (Sa 18.11. um 13.30)

Michael Wigge: Ohne Geld bis ans Ende der Welt

Von Berlin bis in die Antarktis ohne einen Cent in der Tasche: 150 Tage, 35.000 Kilometer, elf Länder, vier Kontinente. Am Ende hat er sein Ziel erreicht und jede Menge skurrile Dinge erlebt. Bedeutet weniger Besitz auch weniger Glück? Michael Wigge nimmt euch mit auf seinen Selbstversuch. (Sa 18.11. um 16.30)

Rüdiger Nehbergs große Abenteuer

Rüdiger Nehberg alias „Sir Vival“ erzählt in "Querschnitt durch ein aufregendes Leben" von seinen spektakulären Geschichten, unglaublichen Aktionen und Einsätzen für die Rechte anderer. Mit beeindruckenden Bildern, Filmsequenzen und kleinen Darbietungen lässt Rüdiger Nehberg die Zuschauer hautnah an seinen großen Abenteuern teilnehmen. (Sa 18.11. um 19.30)

Family on Tour

Im Familienvortrag "Weltklasse" berichtet Familie Clavin von ihren insgesamt 15 Monate dauernden Abenteuerreisen durch Südostasien zusammen mit ihren Kindern. Sie erzählen von Begegnungen mit faszinierenden Kulturen, wilden Tieren und besonderen Menschen. Wie kann man unter Palmen für die Schule lernen? Der Vortrag ist ein Mutmacher für besondere Reisen mit der ganzen Familie, aber auch eine Anregung für Reisen in die Region Südostasien.

(So 19.11. um 13.30)

Chrigel Maurer: Faszination Gleitschirmfliegen

Chrigel Maurer steckt die Besucher an mit seiner "Faszination Gleitschirmfliegen". Es ist mehr als faszinierend, was für ihn mit einem Stück Stoff und ein paar Leinen alles möglich ist. Chrigel berichtet wie er die Red Bull X-Alps 2017 gewonnen hat, das spektakulärste Gleitschirmrennen der Welt, und von vielen weiteren packenden Abenteuern - ein Vortrag nicht nur für Gleitschirmflieger. (So 19.11. um 16.30)

Ines Papert: Riders on the storm

Ines Papert gibt in "Riders on the storm" faszinierende Einblicke in ihre Welt des Bergsports. Sie beweist in mehreren Projekten, wie sie die Grenzen des Möglichen mit eisernem Willen verschiebt: In Patagonien z.B. will sie die erste freie Begehung der Route Riders on the storm schaffen. (So 19.11. um 19.30)

Veranstaltungsort Bad Tölz: Kurhaus, Ludwigstrasse 25

