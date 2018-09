Verrückt! Manche Menschen machen verrückte Dinge. Sehr verrückte sogar. Aber warum ist das so? Dieser Frage gehen die Kollegen in der aktuellen LIMITS-Ausgabe auf den Grund.

Für Alex Honnold ist das Leben am Abgrund so normal wie für uns der Gang zum Bäcker. Beim Free-Solo-Klettern alleine am Berg und ohne jegliche Absicherung hängt sein Leben aber an seinen Fingerkuppen und Zehenspitzen. 1000 Meter über dem Boden würde schon ein einziger Fehler den sicheren Tod bedeuten.

Doch warum klettert Alex Honnold in schwindelerregender Höhe ohne Sicherung? Und warum muss Joey Kelly nach einem langen Konzert mitten in der Nacht von Dresden nach Berlin radeln oder 24 Stunden gegen eine Rolltreppe laufen? Warum geben sich Läufer wie Jens Vieler nicht mit einem Marathon zufrieden und rennen stattdessen 217 Kilometer durch das glühend heiße Death Valley? Warum stürzen sich Menschen freiwillig von einem 220 Meter hohen Staudamm, obwohl sie dabei Todesangst haben?

Das alles erfahrt ihr in der der neuen LIMITS. Die aktuelle Ausgabe erzählt von Menschen, die ständig an ihre Grenzen gehen. Nicht immer freiwillig. Elmar Sprink zum Beispiel kämpfte sich nach einem Herzstillstand ins Leben zurück. Und ist heute der fitteste Mensch mit einem Spenderherz. Oder Johannes Mallow, der wegen einer Muskelkrankheit auf den Rollstuhl angewiesen ist und deshalb den Ehrgeiz entwickelte, mit seinem Gehirn wahre Wunderdinge zu vollbringen. Auch ihre Geschichten stehen in dieser Ausgabe.

Die aktuelle Ausgabe von LIMITS findet ihr ab 28. September am Kiosk oder hier in unserem Shop.





Das lest ihr außerdem in LIMITS #02:

KLIPPENSPRINGEN: Anna Bader ist eine der besten Klippenspringerinnen der Welt. Was sie macht, ist eine Strapaze – für den Körper und die Psyche.

JOEY KELLY: Er ist Star der Kelly Family, Extremsportler und Überlebenskünstler. Im 15-seitigen Interview zeigt Joey Kelly viele Gesichter.

DANNY MACASKILL: Danny MacAskill ist der König der Trial-Biker und wurde über Nacht zum YouTube-Superstar. Seine Stunts sind unfassbar akrobatisch. Doch die Angst ?iegt immer mit.

WAHNSINN STREIF: Das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel ist das brutalste Skirennen der Welt. Wer hier ins Ziel kommt, ist ein Held. Wer stürzt, fällt hart. Manchmal auch zu hart.

BADWATER MARATHON: 217 Kilometer. Zuerst durchs heißeste Tal Amerikas. Dann über drei Pässe mit 4450 Höhenmetern. Die Qualen des Badwater Marathons bewegen sich jenseits aller Vorstellungen vom Laufen.

GEDÄCHTNISSPORT: Johannes Mallow ist der erfolgreichste Gedächtnissportler Deutschlands. Er kann sich in einer halben Stunde 4356 Binärzahlen merken.

BUNGEE-JUMPING: Am Verzasca-Staudamm springen Menschen freiwillig in die Tiefe – gesichert mit einem Gummiseil. Wie fühlt sich das an? Und wie überwindet man seine Angst?

FINGERHAKELN: Diese Männer ziehen sich gegenseitig über den Tisch. Fingerhakeln – das hat in Bayern eine lange Tradition. Und hat sich mittlerweile zum ernsthaften Sport entwickelt.

WETTLAUF IM EIS: Auf dem Weg zum Südpol schaffte der Norweger Roald Amundsen das berühmteste Überholmanöver der Expeditionsgeschichte. Sein Konkurrent Robert Falcon Scott verlor mehr als nur das Rennen.

