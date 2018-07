KARL - unser neues Magazin geht in die zweite Runde

Viele spannende Geschichten rund ums Fahrrad bietet die neue Ausgabe unseres Rad-Magazins KARL - jetzt am Kiosk erhältlich.

Rund 140 prall gefüllte Seiten rund um das Leben mit dem Fahrrad - das ist die neue Ausgabe unseres Magazins KARL, benannt nach Karl von Drais, dem Erfinder des Fahrrads.

Das gibt's im Heft zu lesen:

E-BIKE STATT AUTO Ein bekennender Autofan steigt einen Monat lang aufs Fahrrad um – Tagebuch eines Selbstversuchs

E-BIKES FÜR DIE CITY Bequemer pendeln, länger touren, mehr Spaß: 14 Elektroräder für jeden Typ und Einsatzzweck

RADLADEN RELOADED Wo der Himmel voller Räder hängt: zu Besuch in den schönsten Fahrrad-Shops des Landes

DENKFABRIK FÜRS BIKE Tüftelt an neuen Ideen für mehr Radfahrer in der Stadt: die Hamburger Agentur Two Wheels Good

DIE STADT BRAUCHT MEHR RADFAHRER Interview mit dem Oberbürgermeister von Herrenberg, Modellstadt für schadsto?arme Verkehrskonzepte

STARKE LASTENRÄDER Kann ein Cargo-Bike wirklich das Auto ersetzen? Na klar, hier kommen fünf Beweise aus der Praxis

IM TREND: ONLINE-KAUF MIT HOMESERVICE Das Rad kommt per Post und der Service ins Haus: So funktionieren moderne Verkaufskonzepte

EDITOR’S CHOICE Bikes, die wir lieben: ein Stadtrad mit Sinn für Eleganz

FAHRRAD-DIEBSTAHL Ruth Moschner über einen dreisten Bike-Klau und ihre Liebe zum Rad

CITY-CHECK NEW YORK Nicht nur furchtlose Fixie-Rider: Wie die US-Metropole Radfahren fördert. Plus: Hotspots für Biker

100 NAMEN FÜRS RAD Wie nennst du deinen Liebling auf zwei Rädern? Wir haben da mal ein paar Vorschläge gesammelt…

DIE STADT GEHÖRT UNS Von Hamburg bis München: zwölf Großstadtabenteuer für die Familie, die du nur im Sattel erleben kannst

COMEBACK DER DEUTSCHLAND TOUR Alle Highlights des Jedermann-Rennens Ende August

URBAN BIKE WEAR Volle Funktion, noch mehr Stil: Diese Fashion-Teile für den Sommer sehen einfach gut aus

DAS PERFEKTE SCHLOSS FÜR JEDEN TYP Teste dein Sicherheitsbedürfnis – und ?nde das Schloss, das zu dir und deinem Fahrrad passt!

Radeln in Deutschland - unsere Tipps: