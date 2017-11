IMS Brixen: Fotografie- & Bergsteiger-Forum

Zehntausende Fotografen aus über 100 Ländern haben in den vergangenen Jahren am Fotowettbewerb des Bergfestivals International Mountain Summit (IMS) teilgenommen. Die besten Fotos werden in den Kategorien Mountain Nature, Mountain Action, Mountain Faces, Mountain Water, Team Spirit und erstmals auch in der Kategorie Mountain Mobile - also Smartphone-Bilder gekürt.

Mehr zum International Mountain Summit (IMS)

Der International Mountain Summit bietet Bergliebhabern aus aller Welt ein Forum. Er findet jährlich in Brixen statt, dem "Tor zu den Südtiroler Dolomiten". Leidenschaft und Begeisterung für den Berg verbinden Gastgeber, Besucher und Mitwirkenden.

Im Rahmen von Kongressen und Diskussionsrunden werden kontroverse Themen der Bergwelt beleuchtet. Internationale Größen der Szene, Top-Bergsteiger, Entscheidungsträger des Alpinismus und Impulsgeber tauschen ihre Ideen und Meinungen aus. Vorträge und Bergfilme nehmen den Zuschauer mit auf atemberaubende Abenteuer zwischen Felstürmen und Gipfelhängen.

Ebenfalls jedes Jahr gibt es den IMS Photo Contest, der sowohl renommierte als auch unbekannte Fotografen auf den Plan ruft, ihre Werke zum Thema einzusenden. (siehe Fotostrecke oben).

IMS Photo Contest - Die besten Bilder der vergangenen Jahre

Der IMS Photo Contest hat es auch in den Jahren zuvor geschafft, die Vielfalt und die Faszination der Berge - besonders natürlich der Alpen - einzufangen und in kondensierter Form zu sammeln. Dies belegen die Bilder der vergangenen Ausgaben des IMS Photo Contests:

