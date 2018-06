Sommerzeit ist Festivalzeit: Wenn sich das Leben wieder komplett nach Draußen verlagert, dann haben auch die Openair-Kinos Hochsaison. Schließlich gibt es fast nichts Schöneres, als einen lauen Sommerabend mit Picknickkorb und kuscheliger Decke unter freiem Himmel zu verbringen und sich gedanklich in eine andere Welt entfu?hren zu lassen.

Infos und Bilder zu den Filmen der European Outdoor Film Tour Open Airs 2018 gibt es in unserer Fotostrecke oben.

European Outdoor Film Tour 17/18 im Open Air Kino

Das Programm der E.O.F.T.-Open-Airs 2018 ist ebenso vielseitig wie abwechslungsreich: Vom Skifilm "Ushba" über spektakuläre Mountainbike-Action in "Follow the Fraser", einem Kletterfilm mit Steph Davis u.v.m. - dazu der Film "Dug Out", in dem zwei Engländer mit einem Einbaum durch den Dschungel fahren. Auf ihrer Expedition (20 Min) durch die Wildnis Equadors kommen Benjamin Sadd und James Trundle an ihre Grenzen.

Termine:

16.06.18 Friedrichshafen

28.06.18 Köln

29.06.18 Hamburg

09.07.18 München

17.07.18 Köln

19.07.18 Dresden

23.07.18 Chemnitz

23.07.18 Tübingen

23.07.18 Düsseldorf

25.07.18 Herrenberg

27.07.18 Berlin

29.07.18 Geislingen an der Steige

29.07.18 Siegen

30.07.18 Osnabrück

30.07.18 München

31.07.18 Münster

31.07.18 Heilbronn

01.08.18 Detmold

02.08.18 Westergellersen

02.08.18 Dortmund

06.08.18 Regensburg

07.08.18 Krefeld

08.08.18 Schönau a. Königssee

09.08.18 Nürnberg

11.08.18 Hamburg

15.08.18 Köln

16.08.18 Würselen

18.08.18 Neumarkt

21.08.18 München

21.08.18 Kassel

22.08.18 Stuttgart

23.08.18 Calw

26.08.18 Spremberg

29.08.18 Kirchheim-Teck

Tickets unter www.outdoor-ticket.net

Video: EOFT