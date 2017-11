Am 6. Oktober startete die European Outdoor Film Tour 2017/2018. Insgesamt werden europaweit sieben Filme gezeigt die aus den unterschiedlichsten Bereichen des Outdor-Sports kommen. Der Trailer zur EOFT 2017/2018 macht schon Lust auf mehr...

Diese Filme werdet ihr auf der EOFT 2017/2018 sehen:

"Ushba": Ein Skifilm (6 Min) in dem der Schweizer Freerider Samuel Anthamatten, zusammen mit Léo Slemett und Markus Eder im georgischen Kaukasus-Gebirge den Gipfel Ushba auf Skiern abfahren.

"Follow the Fraser": In diesem Mountainbike-Film (10 Min) zeigen Kyle Norbraten, james Doerfling und Tom van Steenbergen ihre kanadische Heimat. Sie biken entlang des Fraser Rivers von der Sunshine Coast bis zum Sibola River und holen dabei das ein oder andere Kabinettstückchen aus ihrer Trickkiste.

"Into Twin Galaxies": Der Film (35 Min) folgt den drei Abenteurern Ben Stookesberry, Sarah McNair-Landry und Erik Boomer auf ihrem Weg durch die gigantische Eiswüste Grönlands. Die drei sind sowohl mit Snowkites, als auch mit Kajaks unterwegs und durchstehen so manche riskante Situation in extremer Kälte.

Der offizielle Trailer zur EOFT 2017/2018

"Choices": Steph Davis spielt die Hauptrolle in diesem Kletterfilm (15 Min). Sie ist die erste Frau, die alle Gipfel des Fritz Roy Massivs in Patagonien bezwungen hat. Und auch die Erste, die die Salanthé Wall am El Capitan im Yosemite Valley freigeklettert ist.

"Dug Out": Mit dem Einbaum durch den Dschungel. Auf ihrer Expedition (20 Min) durch die Wildnis Equadors kommen Benjamin Sadd und James Trundle an ihre Grenzen. Die beiden Briten scheinen sich selbst in der geheimnisvollen Welt des Dschungels zu verlieren.

"Ice Call": Der größte Gletscher Frankreichs ist seine Spielwiese. Freeskier Sam Favret rast in seinem Skifilm (5 Min) durch die natürlichen Halfpipes, Kicker und Tunnel der Gletscherlandschaft.

"La Congenialità": Die Kletterer Simone Moro und Tamara Lunger kämpfen sich in dem Film (20 Min) durch die höchste Traverse am Kangchendzönga. Das eingespielte Team kommt hier an seine Grenzen.

Alle Termine und weitere Informationen zu den Filmen findest Du auf eoft.eu/de.

