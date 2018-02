Im aktuellen outdoor-Heft 03/2018 findet ihr neben zahlreichen Touren- und Ausrüstungstipps auch ein interessantes Interview mit Tierfotograf Axel Gomille. Dieser hält am 1. März einen Vortrag über "Deutschlands wilde Wölfe" in Stuttgart ...

Einen Auszug aus dem aktuellen Interview mit dem Wolfsexperten lest ihr hier:

Acht Jahre lang haben Sie die Rückkehr der Wölfe verfolgt und die Tiere immer wieder fotografiert. Am Ende entstand ein ganzes Buch. Woher kommt diese Faszination?

Axel Gomille: Ich befasse mich schon lange mit der Frage, wie Menschen und Wildtiere möglichst konfliktfrei koexistieren können. Dafür war ich viel in der Welt unterwegs. Als ich von der Rückkehr der Wölfe nach Deutschland hörte, wusste ich, das ist eine große Geschichte, die ich unbedingt miterleben möchte.

Wieso kann der Wolf sich wieder in Deutschland ausbreiten?

Axel Gomille: Mit der Wende wurde der Wolf in ganz Deutschland unter Schutz gestellt. Tiere, die von Polen nach Westen wanderten, wurden nicht mehr geschossen. So konnten sich langsam die ersten Wölfe etablieren. Derzeit wächst der Bestand um etwa 25 Prozent jährlich. Inzwischen sind 60 Wolfsrudel nachgewiesen – die meisten im Osten und Norden Deutschlands. Sie erobern also ihr ehemaliges Verbreitungsgebiet zurück.

Der Wolf hat keinen allzu guten Ruf hierzulande.

Axel Gomille: Den Menschen fehlt die Erfahrung mit Wölfen. Viele kennen den Wolf vor allem aus Märchen, als "böser Wolf" gehört er zum deutschen Kulturgut. Das hängt damit zusammen, dass die Menschen früher stärker auf ihre Nutztiere angewiesen waren. Da konnte es existenzbedrohend sein, wenn Wölfe immer wieder das Vieh angegriffen haben. Deswegen hatten die Leute Angst vor dem Wolf – nicht, weil er sie direkt angegriffen hätte. Jetzt müssen die Menschen erst wieder die Erfahrung machen, dass ihre Ängste unbegründet sind. Die Zeit arbeitet also für die Wölfe.

Gab es bei Ihrer Arbeit gefährliche Momente?

Axel Gomille: Ich bin in Deutschland rund 200 Mal wild lebenden Wölfen begegnet: tagsüber oder im Dunkeln, einem Wolf oder mehreren, und dabei war ich meist zu Fuß unterwegs. Wenn sie mich bemerkt haben, sind sie mir immer ausgewichen, und ich habe keine einzige brenzlige Situation erlebt. Problematisch wäre es aber, die Tiere anzufüttern, weil sie dann Menschen mit Futter verbinden und ihre Distanz verlieren können. Das könnte gefährlich werden ...

