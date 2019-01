Das Adventskalender-Gewinnspiel 2018 ist beendet - hier die 24 glücklichen Gewinner:

1.12. Maria Dallmann, Obertraubling - Jack Wolfskin Aurora 28 Pack

2.12. Marco Braml, Saldenburg - Vaude Bormio Half Zip Jacke

3.12. Tamara Nahm, Würzburg - Scarpa Mescalito Schuhe

4.12. Hermann Schwarzkopf, Mörfelden - Eschenbach Sektor Fernglas

5.12. Gunnar Schmidtchen, Köln - Amazonas Adventure Hängematte

6.12. Dietrich Mitschke, Lotte - Yeti Duvet Daunendecke

7.12. Ludger Noldes, Münster - Tatonka Yukon 60+10

8.12. Mathias Häbich, Frankfurt - Mountain Equipment Earthrise

9.12. Frank Lieth, Kürten - Thule All Trail 45L

10.12. Nina Kloppenborg, Ratingen - Auer Packaging XROC Pro

11.12. Rüdiger Düring, Marienwerder - Pinewood Lappmark Ultra

12.12. Viola Tomaschewski, Iserlohn - Goal Zero Venture 70

13.12. Ute Plagemann, Buxtehude - Marmot Graviton 34

14.12. Winfried Braun, Gifhorn - Nordisk Svalbard 1P Zelt

15.12. Andreas Richter, Recklinghausen - Reima Reimatec Laplander

16.12. Alexander Kuthan, Wien - Grüezi Bag Feater

17.12. Antje Kruse, Prasdorf - GSI Pinnacle Dualist Kochset

18.12. Oliver Specht, Moormerland - Meindl X-SO 30 GTX

19.12. Julia Kalkreuter, Detmold - Goal Zero Switch Solar Kit

20.12. Julia Lorenz, Hamburg - Gregory Zulu 35 Rucksack

21.12. Michaela Böllstorf, Leichlingen - Marker Phoenix & Perpective+

22.12. Reinhard Birkmaier, Nürtingen - Osprey Rolling Transporter

23.12. Bastian Spielvogel, Langen - Black Yak Hariana Jacket

24.12. Jovana Wagner, Mölln - Fjord Line Gutschein

Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch - ihr werdet über eure angegebene E-Mail-Adresse informiert bzw. die Preise werden direkt an eure Adresse geschickt.

Vielen Dank an alle Teilnehmer fürs Mitmachen und Miträtseln - und einen guten Start ins Jahr 2019!

Adventskalender 2018 - So machst du mit

Erstens: Löse das kleine Bilderrätsel-Spiel: Finde die doppelten Bildpaare.

Zweitens: Trage dann deine Daten ins Teilnahme-Formular ein (die Daten verwenden wir ausschließlich fürs Gewinnspiel, danach werden sie gelöscht).

Drittens: Anschließend noch den Bestätigungslink anklicken, den wir dir per Mail schicken – fertig!

Teilnahme: Man kann vom 1. bis 24. Dezember täglich einmal teilnehmen.

Und sonst? iPhone-Nutzer aufgepasst: Am besten funktioniert das Teilnahme-Formular, wenn man mit den Pfeilen oberhalb der Tastatur die Felder ansteuert.

Mit einem richtig gelösten Bilderrätsel und etwas Glück nimmst du an der Verlosung des jeweiligen Tagespreises teil. Was es zu gewinnen gibt, erfährst du in der Fotostrecke ...

Die detaillierten Teilnahmebedingungen findet ihr im Teilnahmeformular.

