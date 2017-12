Abenteurer des Jahres gesucht: Jetzt bewerben!

Auch dieses Jahr suchen wir wieder den "Abenteurer des Jahres". Bewerben kann sich jeder, der in diesem Jahr ein packendes Projekt realisiert hat.

Abenteuer heißt, die gewohnten Bahnen zu verlassen, sich neuen Herausforderungen zu stellen und etwas Besonderes zu unternehmen. Diese Abenteuer inspirieren aber auch andere dazu, selbst Ideen und Pläne in der Natur zu verwirklichen.

Mit dem Abenteurer des Jahres möchten wir den vielen tollen Projekten, die Menschen, die gerne in der Natur sind, aus dem deutschsprachigen Raum realisieren, eine große Plattform geben. In Schweden, dem Ursprungsland dieser Idee, füllen die Treffen der "arets Äventyrare" mittlerweile ganze Hallen.

Sie müssen kein Profi sein!

Es zählen die Ideen, Fair Play und ganz besonders die Inspiration. Das kann ein Abenteuer am anderen Ende der Welt sein, wie auch etwas Spannendes in der Heimat. Ob zu Fuß, mit dem Rad, auf dem Pferd, mit dem Kanu oder kletternd durch die Berge - hier sind dem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt. Machen Sie selbst mit - oder nominieren Sie einen befreundeten Abenteurer.

Neue Herausforderungen annehmen, vertraute Bahnen verlassen!

Lang gehegte Träume in die Tat umsetzen: Das macht Abenteuer aus. Außerdem motivieren sie andere Menschen – so wie die Alpenüberquerung der Pfälzerin Jaqueline Fritz oder die Grönlandreise von Harald Fichtinger und Ralph Villiger (siehe Video unten). Sie bekamen dafür in den vergangenen Jahren den Award "outdoor Abenteurer des Jahres" verliehen.

Jetzt suchen wir erneut fesselnde Projekte – Abenteuer, die im Jahr 2017 zu Ende gebracht wurden. Bewerben Sie sich selbst - oder nominieren Sie einen befreundeten/bekannten Abenteurer via Formular oben! Eine internationale Jury aus renommierten Outdoor-Experten sichtet alle Bewerbungen und kürt dann den Abenteurer des Jahres 2018. Den Gewinner präsentieren wir dann im Heft und natürlich auch Online + unseren Social-Kanälen.

Video-Interview mit Abenteurer des Jahres Harald Fichtinger

Mehr Abenteuer & Abenteurer: