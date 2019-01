Familien-Winterwochenende im Allgäu zu gewinnen

Bei uns könnt ihr ein tolles Winterwochenende mit der ganzen Familie im Allgäu gewinnen ...

Kommt ins schöne Allgäu und genießt die vielfältigen Angebote für die ganze Familie! Die besten Infos zum Winter im Allgäu findet ihr unter www.allgaeu.de/winter.

Bewerbt euch hier direkt und gewinnt mit etwas Glück eines von zwei unvergesslichen Winterwochenenden.

In Kooperation mit der Allgäu GmbH schicken wir zwei Familien im Februar 2019 in diese traumhafte Winterlandschaft! Die originellsten und besten Bewerbungen werden belohnt, und die beiden Gewinner-Familien reisen für jeweils 3 Tage in ein Allgäu Top Hotel (Reisezeitraum 08.–10.02.2019).

Was genau gibt es zu gewinnen?

Eine Familie (1-2 Kinder zwischen 5-10 Jahren)

Wochenende 08.02.2019 – 10.02.2019

Unterkunft: Travel Charme Ifen Hotel * * * * * inkl. Verpflegung

Freitag:

• Anreise ab 15:00 Uhr

• Pferdekutschen/-schlittenfahrt

• Ab 18:00 Uhr Abendessen à la carte im Walser Restaurant Carnozet

• Ausklang des Abends im Travel Charme Ifen Hotel

Samstag (Programm Kinder, Erwachsene auf Wunsch):

• 7:30 - 8:30 Uhr Frühstück im Hotel

• 9:00 – 15:00 Uhr Skikurs inkl. Mittagspause & Mittagessen

• Entspannen im Wellnessbereich

• Abendessen im Restaurant Theo´s

• Ausklang des Abends im Travel Charme Ifen Hotel

Sonntag (ganze Familie):

• 07:30 - 10:00 Uhr Frühstück im Hotel

• 10:30 Uhr Winterwandern oder Schneeschuhwanderung und/oder Rodeln mit Skilehrer und Wanderführer Gerd

Sonntagmittag, -nachmittag:

• Abreise

Eine Familie (1-2 Kinder zwischen 11-15 Jahren)

Wochenende: 08.02.2019 – 10.02.2019

Unterkunft: Parkhotel Frank * * * * * inkl. Verpflegung

Freitag:

• Anreise ab 15:00 Uhr

• Ab 18:00 Uhr Abendessen im Rahmen des Gourmetmenüs

• 19:00 Uhr Fackelwanderung Breitachklamm

• Ausklang des Abends im Parkhotel Frank

Samstag (Programm Kinder, Erwachsene auf Wunsch):

• 7:30 - 8:30 Uhr Frühstück im Hotel

• 9:00 – 15:00 Uhr Skikurs inkl. Mittagspause & Mittagessen

• Entspannen im Wellnessbereich

• Abendessen im Rahmen des Themenbuffets

• Ausklang des Abends im Parkhotel Frank

Sonntag (ganze Familie):

• 07:30 - 10:00 Uhr Frühstück im Hotel

• Eisstockschießen am Moorweiher bei schönem Wetter

Sonntagmittag/-nachmittag:

• Abreise

Hinweis: Die Gewinner verpflichten sich, während und unmittelbar nach der Reise Bilder und redaktionellen Input zu liefern und die dafür nötigen Nutzungsrechte zu übertragen. Die redaktionelle Aufbereitung der „Erlebnisberichte“ der Tester erfolgt durch die Redaktion. Änderungen des Programms vorbehalten. Veranstalter: Allgäu GmbH.

(Weitere Teilnahmebedingungen siehe Formular unten)

Wenn ihr also Interesse habt als Familie die Winterregion zu erleben, dann sendet uns bis spätestens 24. Januar 2019 eure Bewerbung via Teilnahmeformular zu:

Weitere Bilder aus der Region und den Hotels: