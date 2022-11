Merinobekleidung & Pflegetipps Devold setzt auf nachhaltige Wolle

Worauf achtet ihr konkret bei der Auswahl der Partner-Farmen?

Wir beziehen ausschließlich direkt und achten auf besonders fetthaltige Wolle. Unsere strengen Auswahlkriterien beziehen sich auf Tierwohl und Umweltschutz; diverse Auszeichnungen bestätigen unsere hohen Standards in der Landwirtschaft, in der Haltung der Schafe, der Zucht und in der Fütterung.In der jüngsten Ausgabe des "Better Wool Guide", jährlich von der Organisation Humane Society International herausgegeben, belegt Devold zum Beispiel den ersten Platz und wird damit in seinem Engagement für Tierwohl bestätigt.

Außerdem ging unsere Wolle in den letzten Jahren jedes Jahr als preisgekrönter Sieger auf der Wanaka A&P Show hervor. Auf der Merinowollmesse präsentieren die neuseeländischen Farmer einmal im Jahr vor mehr als 40.000 Besuchern ihre Wolle und damit ihre Leidenschaft. So auch die Familie Murray von der Glenmore Station, die zum zweiten Mal in Folge die prestigeträchtige Kategorie "Fleece" gewann. Die nahezu perfekte Wolle der Schafe verblüffte die Juroren. Das zeigt uns, dass wir mit unserem Herkunftsprogramm auf dem richtigen Weg sind.