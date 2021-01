Kletternews: Wer hat was geklettert?

Kletternews Wer hat was geklettert?

Ob harte Boulder, schwere Routen oder Erstbegehungen: Hier gibt's wieder den kleinen Rückblick über die Begehungen und großen Taten der letzten Wochen. Was die starken Kletterer am Fels gerade so ziehen, seht selbst:

Erstbegehung: Stefano Ghisolfi (IT) klettert Erebor (9b/+) in Arco (IT)

Kim Marschner (DE) klettert Dreamtime (Fb 8C) in Cresciano (CH)

Alex Megos (DE) und Yannick Flohé erfolgreich im Tessin (CH): Story of two Worlds (Fb 8C) und Dreamtime (Fb 8C)

Michi Wohlleben (DE) klettert Silbergeier (8B+) im Rätikon (CH)

Erstbegehung: Ines Papert (DE) und Luka Lindic (SL) klettern Limited in Freedom (AI 6, M6, 800m) an der Sagwand (AT)

Robert Leistner (DE) klettert TNT (FB 8B)

Bernd Zangerl (AT) klettert Grenzenlos (?) im Val d’Orco (IT)

Erstbegehung: Nicolai Uznik (AT) klettert Witchcraft (Fb 8C) in Villach (AT)

Erstbegehung: Tom Bolger (GB) klettert Wild West (9a/+) in Margalef (ES)

Flo Wientjes (DE) klettert Antonator (Fb 8B) in Kochel (DE)

Jonathan Flor (ES) klettert La Planta de Shiva (9b) in Villanueva del Rosario (ES)

Christof Rauch (AT) klettert Practice of the wild (Fb 8C) im Magic Wood (CH)

Antoine Girard (FR) klettert Veccio Leone (Fb 8B) im Tessin (CH)

Drew Ruana (US) klettert Hawk (V14) in Boulder Canyon (US)

Brooke Raboutou (US) klettert Abaddon (V12) in Red Rocks (US)

Nico Secomandi (CH) klettert The Knowing (Fb 8B ) in Magic Wood (CH)

Erstbegehung: Nasim Eshqi und Sida Heidari klettern Jangjoohan Koohestan (5.12+, 225m) in



Toshi Takeushi (JP) klettert Vanitas (V15) in Horai (JP)

Dani Arnold (CH) und Roger Schaeli (CH) klettern Egidius (WI6+/M7+, 1300m) am Gross Ruchen



Nils Favre (CH) klettert Grande Gigante Gentile (Fb 8A Highball) in Val Bavona (CH)



Marco Müller (CH) klettert Off the Wagon (Fb 8B+)

Nicolai Milburn (US) klettert Southern Drawl (V15) in Chattanooga (US)



Sebastien Berthé (BE) klettert Super Crackinette (9a+) in St. Leger du Ventoux (FR)



Buster Martin (GB) klettert Hubble (8c+) in Raven Tor (GB)



Cédric Lachat klettert Super Crackinette (9a+) in St. Leger (FR)

Clément Lechaptois (FR) klettert The Understanding (Fb 8C) in Magic Wood (CH)



Niky Ceria (IT) klettert Ephyra (Fb 8C+) in Chironico (CH)...



... und Gioia (Fb 8C) in Varazze (IT)

Simon Weißer (DE) klettert Forget about Life for a while (Fb 8B)

Moritz Welt (DE) klettert Be kind (Fb 8B+)

Erstbegehung: Ruben Diaz Torres (ES) klettert Junero (Fb 8C) in Albarracin (ES)

Elias Arriagada Krüger und Kim Marschner klettern mehrfach 8B im Maltatal (AT)

Oriane Bertone klettert Atresie (Fb 8A) und Carnage-Bérézina assis (Fb 8A)

Und noch ein Trainingstipp: Klimmzüge mit leichtem Zusatzgewicht