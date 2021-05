KLETTERN Sonderheft Sonderheft: KLETTERN Alpen-Special

Endlich wieder in die Berge! Mit unserem Alpen-Special das reinste Vergnügen: Wir haben gut gesicherten Mehrseillängenrouten und geniale Klettergärten in den Alpen gesammelt und präsentieren die besten Alpen-Reiseziele für den Sommer. Das Alpen-Special liegt ab Freitag, den 21. Mai am Kiosk.

KLETTERN KLETTERN Alpen-Special 2021

Die Themen im Alpen-Special:

Geiselstein Rundum steil, rundum griffig, rundum gut gesichert: die lohnendsten Plaisirrouten der Ammergauer Felspyramide

Rundum steil, rundum griffig, rundum gut gesichert: die lohnendsten Plaisirrouten der Ammergauer Felspyramide Tannheimer Berge An Gimpel & Co. wartet reichlich gut gesicherter Kletterstoff für Genießer und Ambitionierte

An Gimpel & Co. wartet reichlich gut gesicherter Kletterstoff für Genießer und Ambitionierte Durance-Tal Vielfalt unter Gletschern und südlicher Sonne: Rund um Briançon ist genüssliches alpines Sportklettern angesagt

Vielfalt unter Gletschern und südlicher Sonne: Rund um Briançon ist genüssliches alpines Sportklettern angesagt Schweizer Macher Seit 50 Jahren beglücken die Remy-Brüder ihre Heimat und die Kletterwelt mit grandiosen Alpinklettereien. Eine Auswahl

Seit 50 Jahren beglücken die Remy-Brüder ihre Heimat und die Kletterwelt mit grandiosen Alpinklettereien. Eine Auswahl Tiroler Quintett Kalk, Granit, Gneis oder Dolomit? Fünf abwechlungsreiche Plaisir-Highlights von West nach Ost im Climbers Paradise

Kalk, Granit, Gneis oder Dolomit? Fünf abwechlungsreiche Plaisir-Highlights von West nach Ost im Climbers Paradise Dolomiten modern Solide Bolts und fester Dolomit: elf moderne Routen in Brenta, Rosengarten, Sella und über Cortina d‘Ampezzo

Solide Bolts und fester Dolomit: elf moderne Routen in Brenta, Rosengarten, Sella und über Cortina d‘Ampezzo Südostalpen Für die meisten Kletterer sind die Julischen und Karnischen Alpen terra incognita: die besten Ziele in Österreich, Italien und Slowenien

Für die meisten Kletterer sind die Julischen und Karnischen Alpen terra incognita: die besten Ziele in Österreich, Italien und Slowenien Alpen sportiv Als Ausweichziel bei unsicherem Wetter oder einfach nur für den Kletterspaß: 20 abwechslungsreiche Sportkletterziele von Wien bis Nizza

Als Ausweichziel bei unsicherem Wetter oder einfach nur für den Kletterspaß: 20 abwechslungsreiche Sportkletterziele von Wien bis Nizza Corno Stella Gipfel der Genüsse: An ihrem südlichen Ende bieten die Alpen noch einmal Granit vom Feinsten

Außerdem unterhalten wir uns mit dem Bergführer Guido Unterwurzacher darüber, wie sein Job aussieht und was Wiener Schnitzel und der Großglockner gemein haben. Des weiteren haben wir fünf kultige Kletterer-Hütten vom Montblanc-Massiv bis in die Dolomiten unter die Lupe genommen, zwischen Refugium und Szenetreff. Zu guter Letzt: Gearguide fürs Alpine – wir zeigen funktionale Produkte und Knowhow für genussreiche und sichere Tage am Berg.

KLETTERN

Das Sonderheft KLETTERN Alpen-Special am Kiosk finden? Geht unter MyKiosk.com: einfach Postleitzahl und KLETTERN eingeben, und schon bekommt man die nächstgelegenen Verkaufsstellen angezeigt.

Mehr: