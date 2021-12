Anzeige KLETTERN-Adventsgewinnspiel KLETTERN Adventskalender

Preise im Wert von insgesamt über 3000 Euro gibt es auch dieses Jahr wieder in unserem Advents-Gewinnspiel abzusahnen. Was genau es zu gewinnen gibt, zeigen wir in der Fotostrecke oben.

Ab 1. Dezember 2021 geht es los mit dem großen KLETTERN-Adventskalender!

Mitmachen ist einfach: Klickt einfach auf ein Adventskalender-Türchen, beantwortet die Gewinnspielfrage und tragt eure Adresse in das Formular ein.

Die Auslosung der Gewinner erfolgt nach den Feiertagen Anfang 2022. Die Gewinner werden im Anschluss an die Ziehung per E-Mail durch die Gewinn-Sponsoren benachrichtigt. (Hinweis: Es wird pro Tag ein Gewinner ausgelost und informiert. Die versendeten Produkte können in Ausführung und Farbe von den abgebildeten Preisen abweichen. Alle Teilnehmerdaten werden nach Ablauf des Gewinspiels wieder gelöscht.)

