12/24 Region Villach Festivalkarten für King of Kanzi – Ein verlängertes Frühlings-Wochenende mit Klettermarathon, motivierten Kletterern und schrägen Outfits – das ist das King of Kanzi Kletterfestival im sonnigen Süden Österreichs, am Kanzianiberg/Faaker See in Kärnten. Es begeistert vom 16. Bis 21. Mai 2021 mit Vielseitigkeit – hier ist für Profis oder Neulinge, für Groß und Klein was dabei. Zu gewinnen sind zwei ALL-IN-TICKETs. Wert: 160 €