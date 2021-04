Kletternews Martina Demmel klettert 9a (und mehr Kletternews)

Babsi Zangerl klettert 9a, Martina Demmel flasht 8b+, Daniel Woods eröffnet einen 9A-Boulder – trotz pandemischer Einschränkungen wurde hart geklettert in den letzten Wochen. Hier gibt es den großen Überblick.

Babsi Zangerl (AT) klettert Sprengstoff (9a) in Lorüns (AT)

Erstbegehung: Will Bosi (UK) klettert King Capella (9b+) und Furia de Jabali (9b) in Siurana (ES)

Erstbegehung: Daniel Woods (US) klettert The Return of the Sleepwalker (V17 / Fb 9A) in Red Rock (US)

Martina Demmel (DE) klettert Joe Cita (9a), Humildes pa casa (8b+) onsight sowie La morenita (8c+), Mind Control (8c) und Joe Blau (8c+) in Oliana (ES)

Christof Rauch (AT) klettert Monkey Line (9a) in Monkey Island, Zillertal (AT)

Alex Johnson (US) klettert The Swarm (V13/14) in Bishop (US)

Siebe Vanhee (BE) klettert Estado Critico (9a) in Siurana (ES)

Luis Gerhardt (DE) klettert Life goes on (Fb 8B/+) im Tessin (CH)

Robert Leistner (DE) klettert La Traversée de la Mée (Fb 8A+) in Fontainebleau (FR)

Toru Nakajima (JP) klettert Paradigm (V14) in Hero, Gifu (JP)

Philipp Geisenhoff (CH) klettert V.I.P. (Fb 8B+) im Murgtal (CH)

Alannah Yip (CA) klettert Room Service (V12) in Squamish (CA)

Erstbegehung: Patxi Usobiaga (ES) klettert Erresistentziara kondenatuak (8b+)

Karo Sinnhuber (AT) klettert Steinschlaggefahr (Fb 8A+) im Zillertal

Erstbegehung: Jimmy Webb (US) klettert Tierrany (V14) in Yosemite (US)

Alex Puccio (US) klettert Burnt (V12) in Las Vegas (US)

Free solo: Jorge Diaz Rullo (ES) klettert Darwin Dixit (8c) in Margalef (ES)

...und First Round First Minute (9b)

Ryuichi Murai (JP) klettert Meikyoshisui (Fb 8B+) in Toyamagawa (JP)

Erstbegehung: Matt Fultz (US) klettert Warp Speed (V14/15)

Drew Ruana (US) klettert Linkin’ Logs (V14) in St. Vrain River (US)