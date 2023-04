Seit mehr als 60 Jahren entwickelt Black Diamond Kletterausrüstung für Routen in der Kletterhalle, Herausforderungen in der lokalen Boulderwand und Projekte in entlegenen alpinen Wänden – die innovative Ausrüstung von Black Diamond ist für das gesamte Spektrum des Klettersports ausgelegt. Wir stellen euch in diesem Artikel – und in der Fotostrecke oben – einige Highlights aus der neuen Sommerkollektion 2023 vor: