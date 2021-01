Erste weibliche 9b-Erstbegehung Angela Eiter klettert Madame Ching

Bis zu 80.000 Seeleute und 1800 Schiffe unterstanden im frühen 19. Jahrhundert der erfolgreichsten Piratin der Geschichte. Angela Eiter hatte meist nur einen Sicherungspartner, wenn sie sich in das Meer aus steilem Fels in ihrem Projekt in der Region Imst begab. 2018 hatte ihr Ehemann Bernie Ruech die Linie entdeckt, eingebohrt, gesäubert, einige Griffe mit Kleber fixiert – und sie seiner Frau geschenkt. Ein Jahr zuvor war Angy mit La Planta de Shiva in Andalusien als erster Frau eine 9b gelungen. Wie diese zieht auch Madame Ching von rechts nach links durch einen mächtigen Überhang, bei 50 Metern und rund 100 Zügen ist ebenfalls Maximalkraft-Ausdauer gefragt.

Red Bull Contentpool Angy Eiter, sechsfache Rockmaster-Gewinnerin, sucht ihre Herausforderungen mittlerweile am Fels. Ihre Erstbegehung Madame Ching checkt vermutlich bei 9b ein.

Nach einem intensiven Trainingswinter und dem Ende des Lockdowns startete die Tirolerin im Mai 2020 mit Versuchen in der Route. Der Auftakt verlief zäh: "Ich scheiterte fast bei jedem Zug, was mich mental verunsicherte", berichtete die 35-Jährige. Kurz wollte Angy sogar aufgeben, doch dann kehrte sie zurück. Zwei Sessions mit je zwei Versuchen pro Woche und ein dezidiertes Training sorgten bald für Fortschritte. Anfang Dezember konnte die vierfache Lead-Weltmeisterin dann die kühle Brise eines aufziehenden Gewitters für den Durchstieg nutzen. Einen Grad gab sie nicht an, verglich Madame Ching aber mit Planta de Shiva. Mit dieser fetten Beute geht nun auch Angela "Angy" Eiter endgültig in die Geschichte ein: als erfolgreichste Wettkampf- und Felskletterin.