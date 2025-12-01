KLETTERN Adventskalender 2025

Das ist unser heutiger Tagesgewinn
Gear Aid bietet top Tools zur schnellen, dauerhaften Reparatur von Ausrüstung, wenn es mal wieder so richtig zur Sache ging. Plus: praktisches Zubehör,um das Basecamp einzurichten. Mawaii liefert klettertauglichen Sonnenschutz samt stylischen Sonnenbrillen.
Wert: 420 Euro
Mehr Infos unter gearaid.eu und mawaii-suncare.com
So machst Du mit
Unten findest Du ein Formular, in das Du Deine Daten und die Antwort auf unsere Gewinnfrage einträgst (Lösungshinweise gibt es im verlinkten Artikel/Fotostrecke). Wenn Du das Formular abgeschickt hast, erhältst Du eine E-Mail mit einem Link, mit dem Du Deine Mail-Adresse bestätigen musst, um einen Missbrauch Deiner Mailadresse auszuschließen. Solltest Du keine Mail erhalten, schau bitte auch in Deine Spam-Ordner. Teilnahmeschluss ist der 24.12.2025 um 23.59 Uhr. Deine persönlichen Daten verwenden wir ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels. Nach der vollständigen Abwicklung des Kalenders löschen wir Deine Daten. Die Gewinner werden nach Ende des Gewinnspiels vom Sponsor des Gewinns benachrichtigt.
Übrigens: Auch dieses Jahr kann man zu jeder Zeit an allen Tagen teilnehmen! Es macht nichts, wenn man einen Tag verpasst hat; bis 24. Dezember 23:59 Uhr stehen alle Türchen offen!
Und auch bei unseren anderen Adventskalendern findest Du tolle Gewinne:
