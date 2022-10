Wind- & wetterfest Test: Das sind die besten Hardshelljacken

Sehr gut

Fazit Seit Jahren das ultrarobuste Arbeitstier im Arc'teryx Trekkingjacken Sortiment. Klima und Wetterschutz waren zwar schon besser, liegen aber immer noch auf sehr hohem Niveau.

Seit ihrer Markteinführung 1998 zählt die Arc’teryx Alpha SV zu den robustesten Dreilagenjacken. Dank Gore-Tex Pro Most Rugged und dickem 100D-Außenstoff setzt die neunte Generation neue Maßstäbe in Sachen Langlebigkeit. Allerdings dampft das aktuelle Laminat nicht ganz so gut ab wie das Vorgängermaterial. Die praxisgerechte Ausstattung sowie eine bestmögliche Verarbeitung begeistern nach wie vor. Und der Wetterschutz? Er liegt auf einem sehr guten Niveau.

Wetterschutz: Jacke/Taschen dicht, minimale Saugeffekte (Kinn). Klasse Windschutz.

Tragekomfort: Macht Bewegungen mit, aber Material raschelt. Bequeme Kapuze, auch mit dicken Handschuhen bedienbar.

Klima:

Gewicht/Packmaß:

Qualität:

Sonstiges: je 2 Außen-/Innentaschen, Ärmeltasche, Pitzips (39 cm), helmtaugliche Kapuze, vorne kurz, hinten länger. Tapefläche: 0,14 m2