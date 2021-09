2x Helly Hansen im Test Lifaloft Insulator Jacket + Odin 3D Air Shell

Das hat uns an der Lifaloft-Jacke gefallen:

geschmeidiger, weicher Stoff

trägt sich auch unter einer Regenjacke gut

geringes Gewicht

Das hat uns nicht gefallen:

schwache Imprägnierung

Frank Wacker Wir hatten die Lifa Loft Insulator Jacket sechs Monate im Dauertest.

Mit unter 300 Gramm wiegt das Lifa Loft Insulator Jacket von Helly Hansen sehr wenig für eine Kunstfaser-Wärmejacke. Konzipiert für den Ganzjahreseinsatz, fällt die Isolationsleistung eher dürftig aus – reicht aber an frischen Sommerabenden oder in Pausen auf 3000er-Gipfeln vollauf. Schnellfrierende können dank des körpernahen Schnitts und eng anliegenden Kragens zusätzlich eine Regenjacke überziehen. Die ist auch bei Schmuddelwetter nötig, denn die Imprägnierung der Helly Hansen wehrt nicht einmal Niesel ab. Dafür punktet sie mit starkem Klimakomfort, etwa beim Wandern oder Biken, auch Hautgefühl und Bewegungsfreiheit sowie Abriebfestigkeit liegen auf hohem Niveau. Und der Preis stimmt auch (im Netz teilweise schon ab 125 Euro zu haben, siehe Preisvergleich unten).

Die technischen Daten der Lifaloft Insulator Jacket:

Gewicht: 286 g (Gr. S)

Lifaloft-Isolierung von PrimaLoft

Wasserabweisende (DWR) Behandlung

Front-Reißverschluss mit innenliegender Windschutz-Knopfleiste

PFC-frei

Größen: S – XXL

(alles Herstellerangaben)

Dauertest: sechs Monate

Preis: 200 Euro

Bereits Ende 2020 konnten wir die "Odin 3d Air Shell" testen. Diese Helly Hansen Regenjacke ist ein echtes Leichtmodell unter den Funktionsjacken, denn sie wiegt nur 330 Gramm. Wir konnten die Hardshelljacke fünf Monate im Dauertest unter die Lupe nehmen – hier die Ergebnisse:

Was uns an der Odin 3d Air Shell gefällt:

Bewegungsfreiheit

Schnitt

(Kapuzen-)Sitz

Klimakomfort

Ventilation

Nässeschutz

Was uns nicht gefällt:

Taschenzipper verklemmen sich

Helly Hansen Hier die Odin 3D Air Shell Regenjacke in Schwarz. Auch als Damenversion erhältlich.

350 Euro sind viel für eine Regenjacke – doch die Odin 3D Air Shell rechtfertigt den Preis: Wetterschutz, Trage- und Klimakomfort überzeugen voll. Trotz robustem Polyamidstoff (2,5-Lagen) macht die leichte Jacke (330 g) Bewegungen mit, ohne zu spannen, zu knistern oder zu rascheln. Sie begeistert mit bestem Kapuzensitz, Geschmeidigkeit sowie mit drei Belüftungsluken. Eine davon sitzt am Rücken und wird beim Rucksacktragen zugedrückt. Was aber nicht stört, denn es gibt zwei deutlich effektivere an den Seiten. Sie lassen sich über (leider klemmfreudige) Zips bis zum Jackensaum öffnen. Im oberen Drittel geben sie die neben der Luftschleuse sitzenden Taschen frei – praktisch. Unterm Strich eine tolle Jacke für alle, denen auf Tour rasch zu warm wird.

Helly Hansen Mini-Packmaß: Die Regenjacke lässt sich klein in der Brusttasche verstauen.

Technische Daten

Gewicht: 330 g (Gr.S)

Innenmaterial: 100 % Polyester

Außenmaterial: 100 % Polyamid

2,5 Lagen

drei Belüftungsluken

wasserfeste Helly Tech Professional Membran

kleinst verpackbar

Dauertest: 5 Monate

Preis: 350 Euro

