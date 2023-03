Im Dauertest 2022: Die Nordwand Pro Short Pants Herren (in der stylischen Farbe "Rusty Orange"). Dabei handelte es sich um die fünf Zentimeter kürzere Version der Nordwand Pro Pants, die alle Eigenschaften und Funktionen einer robusten Trekkinghose bietet: Fünf praktische Taschen, vorgeformte Knie, Material-Verstärkungen an Ober- und Unterschenkeln, 4-Wege-Stretch über Gesäß, Knie und Hüfte (super-elastisch!) und per Knopfdruck einstellbare Beinweite, wodurch die Hose auch über die Wanderstiefel passt. Zusätzliche Belüftungsöffnungen an der Seite mit Reißverschluss sorgen an wärmeren Tagen für mehr Frischluft an den Oberschenkeln und mindern das ansonsten warme Klima in der Hose. Der Sitz der bergtauglichen Wanderhose ist klasse, um die Hüfte herum aber ungewohnt hoch. Außerdem bietet die Hose Stiefelhaken an den Beinenden und ein PFC-freies DWR-Finish (wasserabweisend). Trotz intensiver Nutzung - vor allem in der Zeit von Herbst bis Frühjahr - gibt es an der Nordwand Pro Pants und der Silence Proshell Jacket so gut wie keine Abnutzungserscheinungen oder gar gravierende Mängel.