Unsere aktuellen Tests haben gezeigt: Schon für verhältnismäßig wenig Geld bekommt man sehr gute Regenjacke zum Wandern, Trekking und für andere Outdoor-Aktivitäten. Welche der getesteten Regenjacken für Dich die richtige ist, hängt vom Einsatzbereich ab. Wanderer, die ihren Wetterschutz täglich tragen, greifen zur bequemen Jack Wolfskin Go Hike Jacket (ca. 180 Euro) oder zur Jack Wolfskin Highest Peak Jacket für 200 Euro (siehe Liste unten). Die günstige Marmot Precip Eco Pro aus unserem Test 2023 eignet sich auch für Zelttouren mit dickem Rucksack. Sie hält einem Wind und Wetter vom Leib und trägt sich auch bei Anstrengung komfortabel. Nur die Achselzips könnten noch etwas länger sein. Wer eine möglichst vielseitige, robuste Hardshelljacke sucht, wird bei der Mountain Equipment Odyssey Jacket für rund 280 Euro fündig. Details zu den einzelnen Testjacken findet ihr weiter unten in diesem Artikel.

Die besten günstigen Regenjacken aus unseren Tests im Detail

Die günstigste Regenjacke im Testfeld 2023. Abstriche muss man bei dieser Jacke aber keine in Kauf nehmen. Das Dreilagenmaterial aus Recycelpolyester fällt zwar nicht ganz so robust aus wie das der Topmodelle im Feld, ist aber langlebiger als die leichten 2,5-Lagenlaminate. Testurteil: Sehr gut (Kauftipp 04/2023)

Innovativ: Das höchst dampfdurchlässige Outdry-Material hat keinen Oberstoff. Dadurch liegt die Membran außen. Weil sie sich nicht vollsaugt, bleibt die Atmungsaktivität bei Dauerregen voll erhalten. Im Vergleich zu einem Dreilagenlaminat ist es aber nicht so robust. Testurteil: Sehr gut (04/2022)

Günstiger Umweltfreund: Die aus Recycelmaterialien gefertigte Jack Wolfskin Highest Peak kostet 199 Euro – wenig für eine regenfeste Dreilagenjacke. Durch die tief sitzenden Taschen eignet sie sich vor allem zum Wandern, weniger für Mehrtagestouren mit großem Rucksack. In Sachen Atmungsaktivität kann die High Peak nicht ganz mit der teureren Konkurrenz mithalten, kurze Pitzips gibt es aber. Testurteil: Sehr gut (04/22)

Beim Paclite-Plus-Material der Minimalist Pro Hardshell setzt Marmot auf ein recht dickes Recycelpolyester. Das macht es robuster als dünnere 2,5-Lagenmaterialien. Die minimal aufgeraute Innenseite fühlt sich an wie ein Dreilagenmaterial – ein großes Plus im Vergleich zum klassischen Paclite. Auch – kurze – Pitzips gibt es und hochgesetzte Taschen, die über dem Rucksackhüftgurt liegen. Dadurch ist die Minimalist Pro vielseitig. Testurteil: Sehr gut (04/2022)

Die Ortovox Civetta wiegt nur 175 Gramm und passt mit 0,4 Liter Packmaß zur Not sogar in die Hosentasche. Dank hochelastischem, angenehm auf der Haut liegendem 2,5Lagenmaterial Dermizax NT spürt man die Civetta kaum. Die Atmungsaktivität ist besser als angegeben und liegt auf hohem Niveau. Auch sehr gut: der Wetterschutz, die saubere Verarbeitung sowie die schnörkellosen, praktischen Features. Testurteil: Sehr gut (04/2022)

JACK WOLFSKIN GO HIKE JACKET

Gerade einmal 180 Euro musst du für eine nachhaltige, wetterfeste und bequeme Wanderjacke ausgeben – das zeigt die Jack Wolfskin Go Hike.

Das aus Recycelmaterialien gefertigte, umweltfreundlich imprägnierte Jack Wolfskin Go Hike Jacket kostet nur 180 Euro. Es schmiegt sich weich um den Körper, das extra Futter minimiert die Bildung von Kondensnässe, und das Material gehört zu den atmungsaktivsten im Feld. Nur auf langen, deftigen Anstiegen vermissten Hitzköpfe Pitzips. Auch in Sachen Wetterfestigkeit kann man sich auf das Go Hike Jacket verlassen. Testurteil: Sehr gut (Kauftipp 04/21)