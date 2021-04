Anzeige Unboxing-Video Black Diamond Session Approach Schuhe

Der besonders stilvolle Black Diamond Session Approach Schuh kombiniert ultimativen Komfort mit funktionellen Merkmalen, die nahtlos von der Halle zum Fels und zurück in die Stadt wechseln. Ein besonderes Merkmal ist die elastische Ferse, mit der sich der Schuh wie eine Socke überstreifen lässt. Diese Ferse lässt sich auch leicht einklappen und bietet so eine rutschfeste Funktionalität. Der integrierte Bootie umschließt den Fuß wie eine Socke, während das atmungsaktive Obermaterial die Temperatur reguliert und sich dank seiner Elastizität beim Gehen an den Fuß anpasst. Die überarbeitete EVA-Zwischensohle soll für einen stabilen Halt sorgen. Durch den rutschfesten Gummi der Sohle eignen sich die Black Diamond Session Approach Shoes auch für Zustiege oder lange Spaziergänge durch die Stadt. Die Gurtbandschlaufen bieten verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, wenn du die Schuhe am Fels sicher verstauen möchtest.

KLETTERN

Die wichtigsten technischen Features des Schuhs im Überblick

Strapazierfähiges, hochwertiges Obermaterial aus atmungsaktivem Strickgewebe

Rutschfeste Sohle aus BlackLabel-Street-Gummi

Zehenschutz aus Gummi

Geformte EVA-Zwischensohle für hohen Tragekomfort

Bequeme Bootie-Konstruktion zum Überziehen wie eine Socke

Einklappbare Ferse für den einfachen Einsatz im Gym oder am Fels

Elastischer Fersenriemen zum einfachen Ausziehen oder Überstreifen in der Kletterhalle oder am Fels

Preis: 110 Euro

(alles Herstellerangaben)

Erhältlich für Herren und Damen im Black Diamond Webshop