Upcycling: Aus alt mach neu Hüttenschuhe aus Skifellresten

Doghammer produziert Hüttenschuhe aus Verschnittresten der Skifellproduktion. Was eigentlich im Müll landen würde, wird so einer neuen und durchaus nützlichen Verwendung zugeführt. Das Ergebnis seht ihr hier ...

Jetzt im Winter freut man sich doch besonders über ein paar warme "Schlappen" – egal ob auf der Hütte oder zuhause. Unser Tipp: Diese Hüttenschuhe aus alten Skifellresten von Doghammer (doghammer.de).

Die Doghammer Hüttenschuhe

Doghammer Doghammer Hüttenschuhe aus Skifellresten.

Eingesetzt als Riemenmaterial geben die Verschnittreste aus der Skifell-Produktion der österreichischen Marke Contour den Öko-Hüttenschuhen einen unverwechselbaren Look. Die Doghammer Hüttenschuhe werden in Portugal von Hand gefertigt. Die rutschfeste, wasserabweisende Sohle besteht aus heimischem Kork und aus Gummi, das Futter aus Schafwolle. Für ein angenehmes Tragegefühl sollen zusätzliche Dämpfungskissen im Fersenbereich sorgen. Die Hüttenschuhe können zur Reinigung entweder per Hand oder im Waschnetz im Wollwaschprogramm gewaschen werden. Dank des kleinen Packmaßes und des geringen Gewichts von 250 Gramm (bei Größe 39) passen die Hausschuhe in jeden Rucksack. Preis: ab 45,90 Euro (bestellbar hier im Partnershop) oder hier:

Video: Die Hüttenschuhe im Praxiseinsatz am Berg

