Gelebte Nachhaltigkeit Die neue Activewear von Picture

Ride, Protect & Share: Das sind die Grundpfeiler von Picture. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei allem Spaß am Outdoor-Leben aktiv den Kampf gegen den Klimawandel voranzutreiben. Eine Aufgabe, die jeden einzelnen Prozess des Unternehmens miteinbezieht. In einer Zeit, in der die Textilindustrie für sieben Prozent der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich ist und die Klimakrise ihren Höhepunkt erreicht hat, muss jeder seinen Teil für eine Veränderung beitragen.

Picture Der Kampf gegen den Klimawandel - von Beginn an Picture’s alles bestimmende Mission - lässt sich nur gemeinsam kämpfen. Damit wir auch in Zukunft das Leben draußen genießen können.

Seit der Gründung von Picture im Jahr 2008, war es für die Marke aus Clermont-Ferrand immer wichtig, noch einen Schritt weiterzugehen, um die eigene Umweltbelastung zu minimieren. Das Engagement für ein nachhaltiges, ethisches und umweltbewusstes Handeln erstreckt sich auf alle Aspekte des Unternehmens, von der Lieferkette über die Produktion bis hin zum Versand des fertigen Produkts in eure Hände.

Das Geschäft als Kraft für das Gute nutzen

Um die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf das Klima und die Menschen zu verringern, muss die Menschheit ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beenden. Die Eindämmung der eigenen Umweltbelastung, die Begrenzung des Wachstums, die Änderung konventioneller Produktionsmodelle und die Förderung eines vernünftigen Konsums sind die wichtigsten Eckpunkte dieser Mission. Je länger wir unsere Kleidung tragen, je zurückhaltender jeder und jede Einzelne konsumiert, desto besser lassen sich die Treibhausgasemissionen senken. Ein Punkt, den auch Picture bisher nicht ausführlich genug besprochen hat und sich stark auf die Verwendung und Entwicklung nachhaltiger Materialien und Technologien konzentriert hat. Also muss darüber gesprochen werden. Doch bei aller Notwendigkeit zur Kommunikation und Austausch über dieses Thema, sind es die Taten, die zuerst in der Öffentlichkeit ankommen und unmittelbare Veränderungen bewirken können. Picture hat daher – wie auch einige wenige andere Marken, die sich ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzen – Ansätze und Konzepte wie Reparaturen, „Lifetime Repair Warranty“, die RePack-Initiative, Second-Hand- und Verleih-Initiativen entwickelt, die es allen Outdoor-Fans ermöglichen, einen Beitrag zu leisten. Auch die Bedeutung der B-Corp-Zertifizierung kommt hierbei zum Tragen: Das eigene Wirtschaften als Kraft für das Gute zu nutzen und so viele Menschen aus der Outdoor-Community wie möglich dazu bringen, sich aktiv an der Energiewende und dem Kampf gegen den Klimawandel zu beteiligen.

Robust, langlebig & nachhaltig: Picture’s Activewear

Auf der Suche nach Inspiration und getrieben vom Bedürfnis nach einer neuen Umgebung, für die man nicht ans Ende der Welt reisen muss, haben sich die Mädels und Jungs von Picture in die Bardenas Reales, der Halbwüste im Süden Spaniens, aufgemacht. Die Farben des Gesteins, die außergewöhnlichen geologischen Formationen, die schier endlose Weite und die mondähnliche Landschaft machen die ungemeine Faszination dieses Fleckens Erde aus. Eine echte Anomalie. Und das ideale Sinnbild für die neue Activewear-Kollektion von Picture.

Picture Die Bardenas Reales mit ihren außergewöhnlichen geologischen Eigenschaften, war für Picture die ultimative Inspirationsquelle für die neue Activewear-Kollektion.

Inspiriert vom großen Erfahrungsschatz aus der Entwicklung hochfunktioneller Winter-Outerwear, verstärkt die neue Activewear-Kollektion die Outdoor-DNA des französischen Unternehmens. Eine Kollektion entwickelt für den ganzjährigen Einsatz, geeignet für alle Abenteuer, von der Wüste über den Strand bis in die Berge.

Die neue Activewear

Abstral+ 2.5 L Jkt, Women & Men

Picture Abstral+ 2.5 L Jkt

Die Abstral+ 2.5 L Jacke ist eine 2,5-Lagen-Stretch-Shell für Frauen und Männer mit Picture’s exklusiver wasserdichter und atmungsaktiver Dryplay-Memban (10k/10k). Gefertigt aus umweltfreundlichem, recyceltem Polyester mit PFC-freier Teflon EcoElite™-DWR-Beschichtung und ausgerüstet mit vollständig versiegelten Nähten sowie reflektierenden Details. Das dehnbare Material und die individuell anpassbaren Bündchen sorgen für optimale Passform und gleichzeitig für unvergleichliche Bewegungsfreiheit. Darüber hinaus lässt sich diese leichte, technische Jacke in der eignen Tasche verstauen. Ein essenzieller Bestandteil für jedes Outdoor-Abenteuer, verpackt in einem modernen, unkonventionellen Design.

Karm Stretch Pants, Men

Picture Karm Stretch Pants, Men

Eine stylische, minimalistische Stretch-Hose für Outdoor-Fans und urbane Entdecker. Die Karm Stretch Pants ist aus bewegungsfreudigem Stretch-Material gefertigt und mit schnelltrocknenden Einsätzen ausgestattet, die den Körper beim Spielen in der Natur zuverlässig trocken halten. Der verstellbare, integrierte Gürtel, die elastischen Beinsäume und die gerade Passform machen sie zum idealen Begleiter für einen aktiven Lifestyle.

Delva Jkt, Women

Picture Delva Jkt, Women

Die Delva Jkt für Frauen ist Picture’s moderne Interpretation der klassischen Outdoor-Jacke. Die vielen technischen Funktionen machen diesen Windbreaker zum zuverlässigen Begleiter bei jedem Trip, sei es in der Wildnis oder Großstadtdschungel. Dieser Anorak mit halber Reißverschlussöffnung an der Vorderseite ist aus robustem, langlebigem und umweltfreundlichem Ripstop-Polyester gefertigt und wurde entwickelt, um seine Trägerin vor jedem noch so starken Wind zu schützen. Dank der PFC-freien Teflon EcoElite™-DWR-Beschichtung schützt er darüber hinaus auch vor Regen. Der verlängerbare Kragen mit Mesh-Futter, die verstellbare Taille mit elastischem Kordelzug und elastische Bündchen zeichnen diese Jacke aus. Darüber hinaus lässt sie sich platzsparend in der eigenen Tasche verstauen. Ein leichtes, atmungsaktives Stück Ausrüstung für neue Abenteuer!

Foday Stretch Romper, Women

Picture Foday Stretch Romper, Women

Eine Workwear-inspirierte Latzhose als stylische Ergänzung für die Outdoor-Garderobe. Gefertigt aus umweltfreundlichem Stretch-Material für optimale Bewegungsfreiheit, bietet die Hose dank schnelltrocknender Dry Now-Technologie zusätzlichen Komfort und herausragende Atmungsaktivität sowie Feuchtigkeitstransport. Die verstellbaren Träger mit Schnallen und die seitlichen Öffnungen mit Druckknöpfen sorgen für eine perfekte Passform. Die vielen Taschen bieten ausreichend Platz für wichtige Utensilien und sorgen für den stylischen Workwear-Look der Hose.