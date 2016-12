Herbstwanderungen gehören zum Schönsten, was das Outdoorleben zu bieten hat: farbiges Laub, klare Luft, Fernsicht und beste Wandertemperaturen – mittlerweile oft bis Ende November. Viel Zeit, das Naturschauspiel zu genießen, bleibt aber nicht: Spätestens um 18 Uhr fällt der Vorhang und man tappt im Dunkeln. Mit einer Stirnlampe geht der Tag in die Verlängerung: Warum nicht den Sonnenuntergang am Berggipfel erleben? Eine Joggingrunde, Bike- oder Skitour nach Feierabend? Auch das ist mit der richtigen Stirnlampe kein Problem. Doch welche Stirnlampe kaufen?

"Für den gelegentlichen Einsatz und einfache Wanderungen reicht eine preiswerte, batteriebetriebene Stirnlampe", sagt outdoor-Testredakteur Frank Wacker. Wer flotter unterwegs ist, ob in Laufschuhen, auf dem Bike oder mit Tourenski, braucht mehr Licht – das bieten vor allem akkubetriebene Stirnlampen.

Zum Test 2016 haben wir beide geladen: Batterie-Stirnlampen bis 50 Euro sowie Akku-Stirnlampen bis 100 Euro. Sie durchliefen den gleichen Prüfzyklus, bei dem vor allem die Ausleuchtung im Vordergrund steht. "Das Licht sollte weit reichen, gleichzeitig aber auch den Nahbereich erfassen: zur Seite genauso wie vor die Füße", erklärt Frank Wacker.

Bei den Batterie-Stirnlampen gelingt das nur der Black Diamond Spot und der Petzl Tikka XP richtig gut, der Mammut T-Trail hingegen weniger: Sie erzeugt einen schmalen, mäßig hellen Querstreifen, der weder den Fußraum erhellt, noch weiter als 40 Meter scheint. Deutlich besser schneiden die wiederaufladbaren Stirnlampen ab. Die meisten bohren über 100 Meter tiefe Löcher ins Dunkle – ohne den Nahbereich auszulassen. Das gilt vor allem für Petzl Reactik+ und Edelrid Tauri. Das scharf abgegrenzte Licht der LED-Lenser SEO 7R strahlt zwar enorm weit, lässt aber die Augen durch die harte Hell-dunkel-Grenze rascher ermüden.

Leuchtdauer der getesteten Stirnlampen

Doch nutzt der schönste Schein wenig, wenn er bald erlischt, was bei fast allen batteriebetriebenen Stirnlampen nach sechs Stunden Dauerfeuer passiert. Nur mit der Petzl Tikka XP lässt sich eine Nacht durchwandern – obwohl sie in den ersten Stunden am hellsten brennt. Auch die Akku-Stirnlampen schaffen hier sechs Stunden – die Black Diamond Revolt und Petzl Reactik+ kommen sogar auf zwölf – strahlt davor aber deutlich kräftiger als die Batteriegruppe.

Damit man nicht plötzlich im Dunkeln steht, warnen alle getesteten Stirnlampen außer der günstigen Princetontec Sync mittels rot leuchtender LED vor dem drohenden Aus. Bei der Petzl Reactik+ lassen sich Akkustand und Restlaufzeit außerdem live auf dem Smartphone anzeigen – eine (abschaltbare) Bluetooth-Verbindung macht‘s möglich. Reicht einem die verbleibende Leuchtzeit nicht, kann man sie minutengenau vorgeben, woraufhin die Stirnlampe ihre Leistung anpasst. Damit nicht genug, regelt ein Sensor die Ausleuchtung in Abhängigkeit von Umgebungshelligkeit und Distanz zum anvisierten Objekt selbst – eine praktische Sache, denn so verbraucht die Petzl Reactik+ immer nur so viel Strom wie nötig. Außerdem wird man – etwa beim kurzen Blick auf die Uhr oder Karte – nicht geblendet.

Auch die LED-Lenser SEO 7R bietet einen Sensormodus – der jedoch träge reagiert. Nutzen muss man ihn nicht, denn bei allen Prüflingen lässt sich die Helligkeit (auch) per Hand regeln: entweder über zwei bis vier Leuchtmodi oder, wie bei den beiden Black Diamond Stirnlampen und der LED-Lenser SEO 7R, über einen stufenlosen Dimmer.

Vor allem auf Mehrtagestouren lohnt es sich, Strom zu sparen und deshalb die Leistung zu drosseln, etwa auf einfachen Wegen, beim Zeltaufbau oder Lesen. Dann können bei allen Stirnlampen (außer Edelrid und LED- Lenser) selbst auf Zehntagestouren Ersatzbatterien oder Powerbanks zu Hause bleiben.

Testfazit & Ergebnisse

Unterm Strich überzeugen bis auf Mammut alle Stirnlampen in unserem Test 2016, auch die günstige Princetontec Sync – die für Wander- und Trekkingtouren völlig ausreicht. Kaum teurer, aber noch vielseitiger und heller sind die Batterie-Stirnlampen von Black Diamond und Petzl, die sich sogar zum Joggen eignen.

Bei den Akku-Leuchten überstrahlt die innovative, aber auch teure Petzl Reactik+ alle anderen Kandidaten um Längen. Als günstige Alternativen bieten sich Beal FF210 und Black Diamond Revolt an, die ebenfalls eine klasse Leistung zeigen – und das bei vielen Outdoor-Aktivitäten.