Winter-Funktionswäsche im Test: Merinowolle

Kaum ein Material hat in der Outdoorwelt einen solch fulminanten Siegeszug angetreten wie Wolle. Nur wenige Hersteller trauen sich noch ohne aufs Ladenparkett – zu verlockend klingen die Verheißungen des Naturmaterials: Es soll sich kuschelig-weich tragen, selbst nach Tagen im Einsatz nicht riechen, in hohem Maß vor Kälte schützen und klimaregulierend wirken. Doch treffen diese Eigenschaften tatsächlich zu? »Das hängt vor allem davon ab, wie die Wolle verarbeitet und mit welchen Stoffen sie kombiniert wird«, sagt outdoor-Ausrüstungs-Redakteur Frank Wacker. In Reinform findet man die tierische Faser – zumindest bei Unterwäsche – relativ selten, das beweisen auch die 20 Langarmshirts, die wir für diesen Test angefordert haben.

Funktionsunterwäsche: Wolle und Kunstfaser

Von den zehn Modellen – jeweils für Frauen und Männer – bestehen nur vier vollständig aus Wolle, in den sechs anderen verstecken sich zwischen 5 und 40 Prozent Synthetikfasern. Diese machen die Shirts vor allem formstabiler und strapazierfähiger. Der Tragekomfort muss unter dem erhöhten Kunstfaseranteil jedoch nicht leiden, das zeigt sich früh in diesem Vergleich, für den vier Testerinnen und Tester drei Wochen lang fast ununterbrochen mit den Hemden im Einsatz waren: beim Wandern wie Indoorklettern, auf Joggingrunden wie Trekkingtouren. Am weichsten, so das Fazit der outdoor-Crew nach Auswertung sämtlicher Ergebnisse, trägt sich zwar das aus 100 Prozent Wolle gefertigte, superkuschelige Smartwool, doch die mit 40 Prozent Kunstfasern ausgestatteten Shirts von Falke und Woolpower spielen in der gleichen Liga. Fast genauso kuschelig schneiden die Prüflinge von Icebreaker und Jack Wolfskin ab. Aclima, Bergans und Patagonia hingegen können zumindest bei wollempfindlichen Outdoorern auf der Haut leicht kratzen. Auch beim Schnitt gibt es Unterschiede: Wer zum Beispiel Hemden mit langem Rückenteil mag, wird die Modelle von Falke und Woolpower lieben – das sehr kurz geschnittene Bergans-Shirt sowie das ebenfalls knappe Rewoolution hingegen weniger. Wolle allein ist also kein Garant für hohen Tragekomfort.

Woll-Unterwäsche und Geruchsneutralität

Dafür bestätigt der Test den zweiten Wollmythos – die Geruchsneutralität. Acht der zehn Hemden aus Merinowolle, machen sich erst nach fünf, die eher dünnen Shirts von Falke und Houdini immerhin erst nach drei Tagen olfaktorisch bemerkbar. Verglichen mit Kunstfaserleibchen sind das Ewigkeiten, fangen viele der Synthetikmodelle doch schon nach wenigen Stunden im Einsatz an zu müffeln. Auch in puncto Wärmeleistung – um den dritten, eingangs zitierten Wollmythos aufzugreifen – liegen die Testhemden auf einem hohen Niveau. Selbst die beiden dünnsten, Falke und Houdini, halten immer noch wärmer als vergleichbar dicke Synthetikmodelle. Wer allerdings schnell friert und extrem warme Hemden sucht, sollte sich eher beim Rest des Testfeldes umsehen – vor allem bei den Produkten von Aclima, Bergans, Smartwool und Woolpower. Beim vierten Mythos, den klimatisierenden Eigenschaften, fällt das Urteil der Tester nicht mehr ganz so rosig aus. Merinowolle ist zwar meistens weich, geruchsneutral und warm, klimatisiert aber nur dann, wenn sie der Haut ihren Schweißfilm lässt, damit dieser beim Verdunsten kühlt.

Das gelingt bei unseren Kandidaten nur dem Falke und Woolpower – und zwar durch einen hohen Synthetikanteil und – beim Woolpower – eine spezielle Strickart. Von den reinen Wollshirts klimatisiert hingegen nur das Rewoolution zufriedenstellend. Hier schafft eine feine Netzstruktur Tausende von winzigen Verdunstungsinseln auf der Haut.Alle anderen Prüflinge saugen die Feuchtigkeit auf, bevor sie verdampfen und kühlen kann. »Dadurch läuft man heiß, und die Leistungsfähigkeit geht in den Keller«, erklärt Experte Wacker. Allerdings gibt es auch Outdoorer, die wenig Kühlung benötigen und selbst bei hohem Puls kaum schwitzen. Oft handelt es sich dabei um Frauen. »Sie können beruhigt ein reines Wollhemd tragen, selbst beim Sport«, so Frank Wacker.

Die Testergebnisse aus dem Woll-Unterwäsche-Test

Nach Abschluss des Tests steht fest: Die meisten Wollshirts sind für die kalte Jahreszeit wie geschaffen: weich, warm und angenehm geruchsneutral, fühlt man sich darin pudelwohl. Wirklich enttäuscht hat uns keines der 20 Hemden, richtiggehend begeistert haben uns fünf: Falke, Icebreaker, Rewoolution, Smartwool und Woolpower.

Das erste, weil es wie eine zweite Haut sitzt und selbst bei akrobatischen Leibesübungen nirgends Falten wirft, zwackt oder rutscht und dazu wie eine perfekt eingestellte Klimaanlage funktioniert. Damit eignet es sich für alle, die einen leistungsfähigen Begleiter für – durchaus auch flotte – Touren oder den Sport suchen.

Auch das Rewoolution empfiehlt sich Sportlern und für flotte Touren. Zwar ist es nicht ganz so weich, überzeugt aber als einziges sortenreines Wollshirt auch die Heißsporne unter den Outdoorern. Wer hingegen auf eine Kühlung bei sportlichen Aktivitäten verzichten kann oder einfach nur ein weiches, superkuscheliges Hemd für die Freizeit sucht, findet im ebenfalls reinrassigen Wollshirt von Smartwool – oder dem von Icebreaker – seinen Traumpartner.

Als Versöhner zwischen leistungsorientierten Outdoorern und komfortbewussten Genießern schafft das Woolpower, was in diesem Test kein anderer Kandidat vermag: sowohl kuschelweich zu verwöhnen als auch – anders als Falke und Rewoolution – stark zu wärmen und dabei auch noch prächtig zu klimatisieren.

In puncto Geruchshemmung erntet das in Schweden gefertigte Hemd ebenfalls Bestnoten, trocknet zudem am schnellsten von allen und lässt sich als einziges problemlos bei 60 Grad in der Maschine waschen. Mit 100 Euro Kaufpreis ist es zudem nicht einmal besonders teuer.

Das Testfeld im Überblick