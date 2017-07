Leicht & bequem: Die neuen Wanderjacken

kurz und knapp - der outdoor Softshell-Test 2017:

19 Jacken tummeln sich im Testfeld, darunter 9 für Frauen und 10 für Männer

Die Softshelljacken wurden einem umfangreichen Praxis- und Labortest unterzogen

Besten Schutz gegen Nässe bieten die Black Diamond Dawn Patrol Shell, der Patagonia Levitation Hoody und die Schöffel Kristiansand

Leichtgewicht: der Arcteryx Psiphon SL Pullover (265 g in Gr. S) ist der ideale Schlupfer für Bergsportler & Alpinisten

viele der getesteten Softshells taugen nicht nur zum Wandern - sondern auch für viele andere Outdoor-Aktivitäten

Die einzelnen Testergebnisse im Überblick:

Als vor rund zwei Jahrzehnten die ersten Softshelljacken den Markt erstürmten, war kaum abzusehen, welch immense Bedeutung dieser Zwitter aus Funktions- und Fleecejacke einmal erlangen würde. Unserer letzten Umfrage zufolge besitzen outdoor-Leser eher eine Softshell als eine Regenhose oder ein Funktionshemd: satte 83 Prozent. Und ein Drittel aller Befragten gibt an, sich demnächst eine (weitere) Weichjacke zu kaufen. Am Angebot wird das nicht scheitern: Keine Outdoor-Marke traut sich noch ohne Softshell in den Fachhandel, viele Hersteller bieten sogar verschiedene Softshelljacken an – darunter solche für mildes Klima.

Zehn dieser speziellen Sommer-Softshells haben wir zum Testen mit in den Pfälzer Wald sowie ins outdoor-Labor genommen. Hier mussten die "Wanderjacken" zeigen, wie komfortabel sie sich tragen und bedienen lassen, wie effektiv sie während steiler Anstiege abdampfen und wie gut sie vor Wind, Wärmegewitter und leichtem Regen schützen – hauptsächlich beim Wandern, aber auch beim Kraxeln, Klettern und Joggen. Die Abriebfestigkeit des Materials und damit die Haltbarkeit untersuchten die Tester ebenfalls.

Unterm Strich zieht die Testcrew ein positives Fazit des Jacken-Tests 2017: Ausrutscher gab es keine – aber große Unterschiede im Bezug auf den Preis und die Materialdicke der Softshells: So wenden sich die mit maximal 140 Euro relativ günstigen Kandidaten Arc‘teryx Psiphon SL Pullover, Outdoor Research Ferrosi Hooded Jacket und Vaude Durance Hooded mit ihrem dünnen Material eher an Sommernutzer, während sich der Rest des Testfelds an all jene wendet, die ihre Jacke auch bei etwas frischerem Wetter tragen wollen – etwa in Skandinavien oder in alpinen Hochlagen.

Einige Leichtgewichte im Jacken-Test 2017

Unter den drei leichten Softshelljacken sticht vor allem der Arcteryx Psiphon SL Pullover heraus: Als Schlupfer konzipiert, wiegt die Jacke durch den nur brusttiefen Frontzipper und die spartanische Ausstattung nur halb so viel wie manch andere getestete Softshell: keine 270 Gramm. »Entsprechend trägt sie sich: superleicht und sehr luftig«, schwärmt outdoor-Testerin Katleen Richter, die den Arcteryx Psiphon SL Pullover vor allem beim Joggen trägt. Hier bietet er nicht nur ein absolut vorbildliches Körperklima, sondern auch einen wirksamen Schutz gegen Nieselregen.

Das bestätigt der Labortest unter der Sprühregendusche: Der Arcteryx Psiphon SL Pullover hält deutlich länger trocken als die vergleichbaren Jacken Outdoor Research Ferrosi Hooded Jacket und Vaude Durance Hooded Jacket, die schon nach ein paar Minuten durchnässen. »Sie eignen sich nur für trockenes Wetter: als – durchaus bequeme – Windbreaker«, sagt outdoor-Ausrüstungsredakteur Frank Wacker. »Der Arcteryx Psiphon SL Pullover hingegen ist viel mehr als das: nämlich ein ultraleichter, komfortabler sowie effektiver Wetterschutz für Grammzähler, Läufer, Wanderer und Bergsportler.«

Foto: Daniel Geiger Gut wenn man an kühleren Tagen eine Softshelljacke dabei hat!



Sind Softshells eine Alternative zur Funktionsjacke?

Bei den dickeren Wanderjacken sieht es wiefolgt aus: Zwar tragen sich alle sieben Softshells zumindest beim Wandern ausreichend bequem, doch erschöpft sich ihr Wetterschutz in den meisten Fällen im Abweisen von Wind und kurzen Nieselschauern. Wem das genügt, weil er sowieso immer eine Funktionsjacke im Rucksack bereithält, findet etwa in der geschmeidigen Mammut Runbold Trail SO Hooded einen vielseitigen wie hochkomfortablen Wanderpartner. Und in der vorbildlich klimatisierenden, mit einem kurzflorigen Wollfutter ausgerüsteten Ortovox Col Becchei Jacket einen leistungsstarken Wind- und Kälteschutz zum Trailrunning und Mountainbiken, aber auch zum Klettern, Bergsteigen und Hochtourengehen.

Wer aber selbst bei unsicherer Wetterlage keine Funktionsjacke mitnehmen, sondern sich allein auf seine Softshell verlassen möchte, kann nur noch unter drei Modellen wählen: der Black Diamond Dawn Patrol Shell, der Patagonia Levitation Hoody und der Schöffel Kristiansand. Sie halten selbst bei dauerhaftem Nieselregen trocken, auch Wind und kurze Schauer haben keine Chance. Das Trio unterscheidet sich vor allem im Trage- und Klimakomfort: Hier lässt die Schöffel Kristiansand mit ihrem steifen Material und der mäßig sitzenden Kapuze Federn, punktet dafür aber mit modischem Auftritt. »Zum Wandern und für den Alltag reicht ihre Performance aber völlig aus«, so Frank Wacker.

Die Black Diamond Dawn Patrol Shell und der Patagonia Levitation Hoody hingegen zeigen auch bei ambitionierten Einsätzen Bestleistungen: als perfekte Begleiter für Aktivitäten aller Art und bei jedem Wetter. Außer bei kräftigem Dauer- oder Platzregen. Doch dafür gibt es ja Funktionsjacken.

Die getesteten Softshelljacken 2017: