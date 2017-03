101 outdoor Tipps: Geballtes Wissen für Outdoorer als App fürs Smartphone

Mit dieser outdoor Know-how App bekommen Wanderer und Outdoorer ein umfassendes Kompendium an die Hand - mit vielen nützlichen Tipps und Tricks rund um die Themen Wandern, Bergsteigen, Trekking und Campen.

In mehr als 30 sorgfältig bebilderten Anleitungen und mit vielen zusätzlichen Tipps erklären unsere Experten, wie Sie draußen in der Natur komfortabel, sicher und mit viel Spaß unterwegs sind. Eine Suchfunktion erleichtert die Navigation. Die Kategorien sind in weitere Unterpunkte gegliedert und liefern den Nutzern illustrierte Tipps und Tricks von "Löcher flicken" bis hin zu "Übernachten im Freien." Die einzelnen Schritte werden chronologisch und leicht nachvollziehbar dargestellt. Angaben zu den benötigten Materialien leisten den Nutzern zusätzliche Hilfe zur Selbsthilfe. 101 outdoor Tipps ist erhältlich für Apple- und Android-Smartphones. Preis: 2,99 Euro.

Die App für das iPhone gibt es im iTunes App Store

Für Android-Smartphones im Google Play Store

Die outdoor-App erklärt:

wie Sie Outdoor-Bekleidung und -Ausrüstung richtig nutzen, pflegen und reparieren

was Sie bei Outdoor-Übernachtungen im eigenen Camp beachten müssen

wie Sie draußen Hindernisse aller Art überwinden

wie Sie sich orientieren und einen Kompass richtig nutzen

wie Sie sich in Gefahren- und Notsituationen korrekt verhalten

