Wo einst Bergbauern und Schmuggler ihre Wege zogen, führt ab diesem Sommer der "Zweitäler-Trail" von Ost- nach Südtirol: Genauer gesagt von Hopfgarten in Defereggen (Bezirk Lienz in Tirol, Österreich) über St. Jakob und den Staller Sattel nach Rasen-Antholz in Südtirol.

Komplett beschildert sollen die sieben Etappen des Zweitäler-Trail-Weitwanderwegs (90 km) ab Herbst 2017 sein. Eine Besonderheit ist, dass er auf halber Höhe zwischen hochalpinem Gelände und Tal verläuft, sozusagen auf dem "Balkon".

Im Blick hat man dabei Bergriesen wie die Gipfel der Lasörlinggruppe, Villgrater Berge und Rieserfernergruppe. Alle Etappen enden in Orten mit Pensionen und Hotels.

Weitere Infos und eine interaktive Karte unter www.osttirol.com

Ebenfalls schön: der Adlerweg in Tirol