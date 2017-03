Im Zentrum der gemeinsamen Saisoneröffnung steht ein respektvolles Miteinander beider Sportarten, die Dank spezieller Wegführung große Teile des Wegenetzes parallel nutzen können.

Der letzte Schnee ist im Licht der warmen Frühjahrsonne geschmolzen, Baiersbronn wartet auf den traditionellen Start in die Wandersaison. Beim diesjährigen Wanderhimmel-Opening am 23. April dürfen zum ersten Mal Wanderer und Mountainbiker gemeinsam den Beginn ihrer Jahreszeit feiern.

Nationalparkregion mit vielen Outdoor-Möglichkeiten

Mit seinem 550 Kilometer langen Wegenetz ist die Nationalparkregion seit Jahren ein beliebtes Ziel für Wanderer, das im Sommer 2016 um ein Mountainbike-Wegenetz ergänzt wurde. Dieses umfasst 400 Kilometer, elf Touren für jede Anspruchsgruppe, jede Menge Singletrails und eine eigene Touren-App.

Beim Wanderhimmel-Opening begeben sich Wanderer auf „Schusters Rappen“, spüren „Sagen aus vergangenen Tagen“ nach oder haben das „Mitteltal im Blickpunkt“. Mountainbiker können zwischen sieben verschiedenen Touren und Trails wählen: Von der gemütlichen Radstrecke für Genussradler bis zu anspruchsvollen Trails für Könner. Vor Ort werden Guides die Gruppen begleiten.

Gemeinsames Ziel aller Touren des Baiersbronn-Openings ist die Weißenbachhalle Mitteltal, wo die Teilnehmer zum Abschluss ein Festprogramm mit regionalen Speisen und musikalischer Untermalung erwartet.

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung beim Wander-Informationszentrum in Baiersbronn wird aber gebeten.

Am besten per Mail an wandern@baiersbronn.de

oder unter der Telefonnummer 07442/841466.

