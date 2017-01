Prima für ein verlängertes Wochenende: Der im Jahr 2016 eröffnete Tiroler Weitwanderweg Waiwi (50 km, 3200 Hm) führt in drei Tagen vom Pillerseetal in die Kitzbüheler Alpen. Sein Name leitet sich aus Startort und Gipfelziel der Tour ab, denn der Waiwi beginnt im Dorf Waidring und findet mit dem Wildseeloder (2219 m) auf Etappe zwei seinen höchsten Punkt.

Foto: Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH Wanderer oberhalb des Wildseelodersees in Fieberbrunn.



Am dritten Tag steigt man nach Fieberbrunn ab und fährt mit einem Wanderbus gratis zurück nach Waidring. Unterwegs sorgen schroffe Kalkfelsen, grüne Almflächen, der idyllische Wildseelodersee und ein riesiges begehbares Gipfelkreuz für Abwechslung. Am Ende der ersten Etappe in St. Jakob in Haus bieten sich Pensionen und Hotels zum Übernachten an, die zweite Nacht verbringen Wanderer auf der Wildseeloderseehütte (siehe Bild oben).

Etappenübersicht Waiwi - Kitzbüheler Alpen:

Etappe 1 (21,8km, ca. 8h): Waidring - Hausberg - Schaflberg - Kirchberg - St. Jakob in Haus

Etappe 1 - VARIANTE (16km, ca. 6h): Waidring - Pillersee - St. Jakob in Haus

Etappe 2 (17km, ca. 8h): St. Jakob in Haus - Buchensteinwand - Wildseelodersee

Etappe 3 (11,2km, ca. 4h): Wildseelodersee - Wildseeloder Gipfel - Fieberbrunn

Mehr Informationen zum Waiwi-Wanderweg gibt es auf waiwi.at

