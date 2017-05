Seethalerhütte – die Schutzhütte der Zukunft

Die Seethalerhütte am oberen Ende des Hallstätter Gletschers auf 2.740 m ist die höchstgelegene Hütte im Dachsteingebirge. Sie dient vor allem als wichtiger Stützpunkt für Bergretter und ist Schutzhütte für Alpinisten, die den Dachstein über Kletterrouten, Klettersteige und Gletscherwege besteigen. Der Hüttenwirt der Seethalerhütte Wilfried Schrempf, auch Mitglied der Bergrettung, erzählt von etlichen Noteinsätzen im Jahr: "In dieser Höhe kannst du nicht nur Hüttenwirt sein, du musst alles können, vom Schankburschen bis zum Lebensretter". Speziell für die Bergrettung ist der Standort Seethalerhütte daher von großer Bedeutung.

Schäden an der Bausubstanz und die Gefährdung des jetzigen Standorts durch den Rückgang des Permafrosts machten einen Ersatzbau der Hütte unausweichlich. Mit dem aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangenen Siegerprojekt geht der Alpenverein Austria nun auch baulich neue Wege. Um die Finanzierung des Bauvorhabens zu realisieren, ruft der Alpenverein Austria Unterstützer und Freunde der Seethalerhütte zur Mithilfe auf.

Foto: Architekturbüro Dreiplus Innsbruck

Neue Seethalerhütte: Gemütlich, aber nicht urig

"Auf der neuen Seethalerhütte finden auch künftig die Gletscherforscher des Landes Oberösterreich einen Stützpunkt für ihre Tätigkeit abseits der Eiseskälte", erzählt deren Leiter der Gletschervermessungen am Dachstein Mag. Klaus Reingruber von Bluesky. Durch den Winterraum wird die neue Hütte jederzeit zugänglich sein – ihre Vorgängerin war im Winter bisher eingeschneit und weder erkenn- noch nutzbar. Der Umzug an einen neuen Standort soll dies nun verhindern. Gemütlichkeit und Sicherheit stehen auch im neuen Gebäude weiterhin im Mittelpunkt, nicht der Großbetrieb. "Urig" im altmodischen Sinne wird die Hütte trotzdem nicht sein können. "Auch wenn man sich noch so bemüht alle Wünsche zu erfüllen, ist das leider ein Ding der Unmöglichkeit", so Architekt Stephan Hoinkes vom Architekturbüro Dreiplus Innsbruck, das den Zuschlag für den Ersatzbau der Hütte bekam.

Essentieller Bestandteil des österreichischen Tourismus

Dr. Andreas Ermacora, Präsident des Österreichischen Alpenvereins, betont die Wichtigkeit der Alpenvereinshütten für den Tourismus: "Schutzhütten sind nicht nur der Schatz der alpinen Vereine, sondern essentieller Bestandteil des österreichischen Tourismus". Die traditionellen Bilder in unseren Köpfen, von zugigen Holzhütten und qualmenden Öfen, sollten dennoch Platz machen für die Schutzhütte der Zukunft – der Alpenverein hat als Schrittmacher ein Umdenken zu naturnaher Gemütlichkeit trotz modernen Standards schon längst vorgemacht.

Details zur Unterstützungsaktion

Als Kosten für den Ersatzbau, der wieder 22 Schlafplätze und 40 Gastraumplätze umfassen soll, werden 2 Mio. Euro angegeben. Ein Gewaltakt, der ohne Unterstützung nur schwer zu schaffen ist. Der finanzielle Stamm der Hütte steht bereits, ohne Äste kann dieser aber kaum leben. Daher hat der Alpenverein Austria eine Unterstützungsaktion ins Leben gerufen. Freunde und Unterstützer sind dabei herzlich aufgerufen, mir ihrem Beitrag die Hütte aktiv mitzugestalten. Großzügigen Spendern winkt eine Verewigung auf fast 3.000 Meter Höhe, ein "Spendenbaum" aus Tafeln mit aufgedruckten Spendernamen wird nämlich für jedermann ersichtlich auf der Hütte angebracht.

Spendenkonto:

Österreichischer Alpenverein – Sektion Austria

IBAN: AT77 6000 0000 0145 6093

BIC: BAWAATWW

Verwendungszweck: Ersatzbau Seethalerhütte

Spendenstaffelung



unter 50€ Dankesurkunde 50€ 1 Karabiner mit exklusiver Gravur „Seethalerhütte 2017“ 100€ 1 Bergsteigeressen auf der Seethalerhütte 200€ 1 Übernachtung mit Halbpension auf der Seethalerhütte 500€ 1 Übernachtung mit Halbpension für 2 Personen auf der Seethalerhütte, Tafel in Bronze mit Namen 1.000€ jeweils 1 Übernachtung auf den vier Hütten der Dachsteinrunde für 2 Personen, Tafel in Silber mit Namen 2.500€ jeweils 1 Übernachtung auf den vier Hütten der Dachsteinrunde für 2 Personen, Tafel in Gold mit Namen

Weitere Informationen, Projektdetails und vor allem der aktuelle Stand der Unterstützeraktion sind unter www.alpenverein.at/austria-crowdfunding zu finden.