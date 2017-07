Und jetzt an den See!

Tipp 1: Zum Wildsee. Schon seit 1911 entwickelt sich der Bannwald am Seekopf (1054 m) im Nordschwarzwald zu seinem Urzustand zurück. Ein mittelschwerer Weg (8 km, 270 Hm) führt ab dem Nationalparkzentrum Ruhestein zum Wildsee am Fuß des Bergs, teils über Serpentinenpfade, teils auf breiteren Wegen. Infos zur Tour: outdoor-magazin.com/wildsee

Sieben-Maare-Tour

Tipp 2: Gleich sieben der "Maare" genannten Kraterseen der Vulkaneifel verbindet eine Zweitagestour (31 km) von Schalkenmehren nach Strotzbüsch. Dem Logo des Maare-Pfads nach geht es zu wasserführenden und verlandeten Maaren. Am ersten Tag kann man auch die Glockengießerei Brockscheid besichtigen.

Infos zur Tour: outdoor-magazin.com/maare

Müritz: Um den Käbelicksee

Tipp 3: In Mecklenburg liegt Deutschlands Reich der Seen. Wanderer mit Faible für Wasser kommen im Müritz-Nationalpark voll auf ihre Kosten, etwa bei der Runde um den Käbelicksee ab Kratzeburg (14 km). Der Weg führt durch Kiefernwald ins Dorf Granzin, als Pfad am Käbelicksee entlang und zurück. Infos zur Tour: outdoor-magazin.com/mueritz

