24 Stunden von Bayern 2017 in Bad Hindelang

Die Vorfreude steigt: Am 24. und 25. 6. geht das Wander-Kultevent »24 Stunden von Bayern« in die neunte Runde. Bei der Tour durch Tag und Nacht lernen die Teilnehmer jedes Mal die schönsten Ecken einer bayerischen Region kennen, dieses Mal ist Bad Hindelang im Allgäu Ort des Geschehens. Wie in den Vorjahren wird die Website am 4. April 24 Stunden lang für die Voranmeldung freigeschaltet, über die 444 Startplätze entscheidet das Losprinzip.

24 Stunden von Bayern 2016: Karwendel

Bei den 24 Stunden von Bayern 2016 wurde vor Bergkulisse durch Tag und Nacht gewandert - und zwar vom 24. und 25. Juni in der Alpenwelt Karwendel. Das Karwendelgebirge und der Wetterstein geben eine schöne Szenerie ab (siehe Fotostrecke), höchster Punkt der Tour ist der Hohe Kranzberg (1391 m) mit seinem weiten Rundumblick. Mehrere Seen liegen an der Strecke und bieten sich bei heißem Wetter für eine Erfrischung an. Auch wenn viele Teilnehmer bei dem Event alles geben – sie sind nicht bei einem Wettkampf, sondern können neben der Landschaft auch die Kultur der Region genießen. Insgesamt warteten vier Rundtouren: eine Tages- und eine Nachtstrecke, als Zusatzoption eine Fitness-Strecke und eine Mondscheinrunde. Start und Ziel waren jeweils der Wandermarktplatz in Mittenwald. Zu den Highlights unterwegs gehören das Naturdenkmal Leutaschklamm sowie die Schlösser Ellmau und Kranzbach.

24 Stunden von Bayern 2015: Spessart-Mainland

Ort des Geschehens war im Jahr 2015, am 27. und 28. Juni, die Region Spessart-Mainland in Bayerns Nordwestzipfel. Hier wartet mit dem "Räuberland" eins der größten Mischwaldgebiete Deutschlands auf Entdeckung. Ein dichtes Netz gut gepflegter Wanderwege durchzieht es, fast 100 Kilometer davon erkundeten die Teilnehmer auf vier unterschiedlichen Strecken. Alle begannen und endeten in Mespelbrunn, dem Zentrum der Veranstaltung. Hier beeindruckt vor allem das märchenhafte Schloss, das 1957 durch den Film "Das Wirtshaus im Spessart" berühmt wurde.

