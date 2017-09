Der limitierte Wandkalender Best of outdoor 2018 mit den schönsten Motiven unserer Fotografen (siehe Fotostrecke) ist ab sofort erhältlich - und zwar im 67 x 47 cm Großformat und auf hochwertigem 250-Gramm-Papier.

Preis: 29,90 Euro - oder als GRATIS-Prämie im outdoor Jahres-Abo!

Kalender-Verlosung - jetzt mitmachen & gewinnen

Du willst dir die 29,90 Euro für den Kalender sparen? Dann gewinn doch einfach einen:

Schon gewusst? Auch von unseren Schwestermagazinen MountainBIKE und Klettern gibt es für das nächste Jahr schöne Kalender mit sehenswerten Bildern - bestellbar hier:

Die Motive gibt es ebenfalls weiter oben in der Best of Outdoor-Fotostrecke zu sehen – einfach durchklicken!

Weitere Kalender & Bergbilder: